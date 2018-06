14. Juni 2018, 22:13 Uhr Pliening Nah dran am Wahnsinn

"Groovige Gitarre trifft freches Mundwerk" - so heißt es am Samstag, 16. Juni, bei den Ottersberger Stadlkulturtagen: Musikkabarettist Werner Meier, der Meister des hintersinnigen Humors, schafft leichtfüßig den schwierigen Drahtseilakt zwischen ernsten Themen und guter Unterhaltung, jenseits von Schenkelklopfer-Klamauk und Zotendrescherei. Seine Lieder kommen locker daher, berühren aber weit über den kurzen Lacher hinaus. Zumal er in seinem neuen Programm "Nah dran" erstmals auch politisch und obendrein ziemlich persönlich wird. Meier ist nah dran am Irrsinn und Schwachsinn unserer Zeit, am Blödsinn, am Leben und Lieben, am Lachen und Weinen, an sich und an seinem Publikum.

Der Liedermacher aus Ottenhofen entführt seine Zuhörerer in die meierisch-bayerisch-verquere Welt, wo sich das Politische im Privaten, der Zeitgeist im Alltäglichen findet, mit seinen herrlich absurden Erzählungen, die doch so real erscheinen. Zu erwarten sind Geschichten von kleinen Helden, die weder elend scheitern noch glänzend siegen, von gen-reinen Bayern und gestressten Selbstoptimierern, von digital verschanzten Lügnern und betrogenen Betrügern, von Online-Loosern und gutbürgerlichen Wutbürgern, von einem verliebten Pfarrer und von einem allmächtigen Haushaltsgerät mit viel Sexappeal. Virtuos spielt er mit den Erwartungen seiner Zuschauer, setzt verblüffende Pointen, begeistert mal mit treffsicherem Sprachwitz und scharfer Zunge, mal mit leisen, poetischen Momenten.

Los geht's im Ottersberger Kulturstadl am Selmerhof, An der Leiten 23 zwischen Poing und Pliening, um 20.15 Uhr, Einlass und Bewirtung starten um 18.30 Uhr. Karten gibt es beim Buchladen Poing im City Center, beim Zapf-Musikbüro unter 08121/772747 oder per Mail an info@zapf-musik.de sowie an der Abendkasse.