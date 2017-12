26. Dezember 2017, 22:01 Uhr Pliening Initiative gegen Fluglärm









Gemeinderat befürwortet Antrag aus der Bürgerversammlung

Wenn ein Plieninger Bürger aus seiner Haustür tritt, dann kommt es nicht eben selten vor, dass just ein Flugzeug über seinen Kopf hinweg donnert. Der Flughafen im Erdinger Moos ist nicht weit weg, und vor allem die Maschinen, die in Richtung Asien starten, werden vom Ottersberger Funkfeuer über die Gemeinde hinweg geleitet. Und so hatte bei der Bürgerversammlung ein Ottersberger Bürger gefordert, dass sich die Gemeinde in stärkerem Maße als bisher gegen den Fluglärm engagieren solle, damit der Lärm reduziert, gesetzliche Vorschriften eingehalten und vor allem eine dritte Startbahn verhindert würden.

In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich nun der Gemeinderat mit dem Antrag und stimmte letztendlich dem Antragsteller in den meisten Punkten zu. Wobei Bürgermeister Roland Frick (CSU) noch einmal darauf hinwies, dass Pliening längst in engem Kontakt zu den besonders betroffenen Nachbargemeinden wie Markt Schwaben und Poing stehe. Er selbst sitze als Vertreter des Landkreises Ebersberg in der Fluglärmkommission und für die Gemeinde Pliening in der Schutzgemeinschaft Erding-Nord, Freising und Umgebung zur geplanten dritten Start- und Landebahn am Flughafen München. Er berichtete auch, dass die Bürgermeister von Markt Schwaben, Poing, Anzing, Forstinning und Pliening im Oktober ein Schreiben an die Deutsche Flugsicherung gesandt hätten und um Stellungnahme zur Erhöhung der Flugbewegungen um 15 Prozent zwischen 2002 und 2016 gebeten habe - der Fluglärm habe sich in der Zeit jedoch verdreifacht.

In ihrer Antwort hatte die Flugsicherung auf den Bundesanzeiger und die dort veröffentlichten Daten unter anderem zu Streckenverläufen, Wegpunkten und Koordinaten verwiesen und sich dafür ausgesprochen, dass Frick als Vertreter des Landkreises in der Fluglärmkommission auch die Sitzungsprotokolle erhalten solle als weitere Informationsquelle. Nun will die Gemeinde im neuen Jahr eine Informationsveranstaltung mit einem Experten organisieren, in deren Rahmen weitere Fragen beantwortet werden sollen, der Termin wird noch bekannt gegeben.