13. Juni 2018, 22:11 Uhr Pliening Funken des Weltgeists

"Was ist los in dieser Welt?", das fragen sich die Mehlprimeln, die am Freitag, 15. Juni, bei den Ottersberger Stadlkulturtagen mit ihrem Programm "Weltgeistfunken" zu Gast sind. Schließlich prasseln permanent Schreckensnachrichten auf uns ein. Als Gegenmittel empfehlen die Mehlprimeln: ein herzhaftes, befreiendes Lachen. Scharfzüngig, boshaft und politisch unkorrekt lästern sie über die großen und kleinen Tragödien des Alltags, über die Liebe, das Alter und über das Übermaß an Irrsinn und Heuchelei. Das bayerische Musikkabarett-Duo präsentiert lyrische, lustige, schräge, skurrile und ironische Lieder. Musikalisch zeigen Reiner und Dietmar Panitz ihre Vielseitigkeit mit Gitarre, Hackbrett, Baritonhorn, Klarinette, Ukulele und konzertreifer Kindertröte. Was sie zeigen, ist der Ertrag einer gereiften Lust an Satire, Parodie und ironischer Weltbetrachtung. Beginn ist um 20.15 Uhr, Karten gibt es beim Buchladen in Poing.