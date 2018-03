4. März 2018, 22:02 Uhr Pliening Drei leicht Verletzte nach Zusammenstoß

Eine Mutter und ihre beiden Kinder sind bei einem Unfall am Samstagnachmittag leicht verletzt worden. Gegen 15.45 Uhr bog die 41-jährige Pkw-Fahrerin von der Flughafentangente kommend nach links in Richtung Markt Schwaben ab. Dabei übersah sie einen auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Gelting fahrenden 66-jährigen Markt Schwabener mit seinem Pkw. In der Kreuzung stießen die Autos zusammen. Die Mutter und ihre Kinder kamen zur Abklärung in ein Krankenhaus. Der Markt Schwabener und seine Ehefrau wurden auch leicht verletzt, ärztliche Behandlung war aber nicht nötig.