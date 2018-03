21. März 2018, 22:00 Uhr Pilotprojekt für Verkehrssicherheit Langsamer über die Straße

Bezirksregierung genehmigt Seniorenampel für Ebersberg

In der Kreisstadt soll es bald längere Grünphasen an Fußgängerampeln geben, zumindest für alle, die nicht mehr so schnell unterwegs sind. Wie der Ebersberger Stimmkreisabgeordnete Thomas Huber (CSU) nun in einer Pressemitteilung schreibt, darf die Stadt im Rahmen eines Pilotprojekts eine sogenannte "Seniorenampel" installieren. Dies habe Bayerns Innenstaatssekretär Gerhard Eck nun mitgeteilt, berichtet Huber. Konkret umsetzten soll dies im Auftrag der Bezirksregierung das Landratsamt Ebersberg als zuständige Verkehrsbehörde, laut Huber laufe derzeit bereits die Abstimmungs- und Planungsphase.

Mehr Zeit beim Überqueren der Straße, diesen Wunsch hatte der Ebersberger Seniorenbeirat bereits vor mehr als zwei Jahren formuliert. Allerdings kann die Stadt die gewünschten Ampeln nicht selbst aufstellen, da die vom Seniorenbeirat gewünschten Stellen an Staatsstraßen liegen. Darum hatten sich die Senioren an Huber gewandt, der sich dem Anliegen angenommen hatte. Anfang dieses Jahres gab es einen Lokalaugenschein am Marktplatz zusammen mit Vertretern der zuständigen Behörden. Er habe nicht damit gerechnet, dass die Umsetzung so rasch danach erfolgen könnte, so Huber, da es in ganz Bayern keinerlei Erfahrungswerte und demzufolge noch keinen rechtlichen Rahmen gab. Dass das Projekt endlich starten kann, ist nach Auffassung Hubers auch dem Vorsitzenden des Ebersberger Seniorenbeirats Thomas John zu verdanken.

Als "Pilotampel" wird nun voraussichtlich zunächst jene an der Bahnhofstraße zwischen Altstadtpassage und Marienplatz umgerüstet. Konkret wird dort eine Vorrichtung eingebaut, die sich mit einer Magnet- oder Chipkarte aktivieren lässt und die Grünphase der Ampel um 50 Prozent verlängert. Allerdings, wie John bereits im Januar betont hat, werde nicht jeder Ebersberger zum 60. Geburtstag eine solche Karte bekommen. Diese gibt es nur für Personen die wirklich eine Gehschwäche haben.