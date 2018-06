15. Juni 2018, 22:00 Uhr Parsdorf feiert Zum Jubiläum in die Alte Post

Parsdorf feiert an diesem Wochenende sein 200-jähriges Bestehen gebührend mit zahlreichen Aktionen. Zum Auftakt ist ein Festgottesdienst am Sonntag, 17. Juni, um 10 Uhr in der Kirche St. Nikolaus geplant. Danach können die renovierten Räume im Gasthaus Alte Post besichtigt werden. Dieses Gebäude war der Grund dafür, dass Parsdorf und nicht Vaterstetten im Jahr 1818 bei der königlich-bayerischen Gebietsreform zum Gemeindesitz bestimmt wurde. Die Sanierungsarbeiten im Gasthaus sind laut Gemeinde in diesen Tagen soweit abgeschlossen, so dass auch die Gasträume besichtigt werden können. Teilnehmer der Jubiläumsveranstaltung sind eingeladen, nach der Kirche auf das Gründungsjubiläum anzustoßen. Der neue Eigentümer der traditionellen Gaststätte, Karl Müller, wird sein neues Buch "Alte Post Parsdorf, Vergangenheit und Gegenwart" der Öffentlichkeit vorstellen.

Zudem zeigt eine Ausstellung im Lichthof des Rathauses Vaterstetten die historische Entwicklung des Ortsteils Parsdorf. Zu den Öffnungszeiten des Rathauses kann man sich dort ein Bild davon machen, wie Parsdorf vor rund 200 Jahren aussah, wie die Einwohner zu dieser Zeit lebten und wer damals Bürgermeister war. Die Ausstellung wird am Montag, 18. Juni, um 18 Uhr eröffnet und ist bis Donnerstag, 28. Juni, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr zu sehen.