9. März 2018, 22:03 Uhr Orgelkonzert in Markt Schwaben Hommage an Helmut Bürgle

Zwei Komponisten stehen im Mittelpunkt des nächsten Orgelkonzerts in St. Margaret Markt Schwaben am Sonntag, 11. März, um 18 Uhr: Johann Sebastian Bach und Max Reger, die bedeutendsten Komponisten ihrer Zeit - zumindest, was die Orgelmusik betrifft. Die beiden waren auch die Lieblingskomponisten von Helmut Bürgle, der die nun generalsanierte Orgel über Jahrzehnte gespielt, vergrößert, verbessert, gewartet und gepflegt hat. So versteht sich dieses Konzert auch als Hommage an ihn und seinen Vater Ambros Bürgle. In Maximilian Betz konnte ein überaus kompetenter Interpret gewonnen werden. Ausgebildet bei den Regensburger Domspatzen und an der Münchner Musikhochschule teilt er die Vorliebe für die Orgelmusik von Bach und Reger. Außerdem widmet sich Betz besonders der Improvisation. Das Programm beginnt und endet jeweils mit Bach: Präludium und Fuge e-moll und c-moll. Ganz der Jahreszeit entsprechend erklingen Choralbearbeitungen der beiden Maestri. Dann von Reger: Präludium und Fuge d-moll aus opus 59 und seine Passion. Im Zentrum des klug aufgebauten Programms wird eine Improvisation über B-A-C-H stehen. Der Eintritt ist frei. Spenden zu Gunsten der Orgel werden gerne entgegengenommen.