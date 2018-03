11. März 2018, 21:55 Uhr Ökologisch Fahren Carsharing mit Elektroauto

In Glonn gibt es ein neues umweltfreundliches Angebot

In acht Kommunen können Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Ebersberg bereits Carsharing nutzen, das Angebot einer neunten steht in den Startlöchern. Aktuell nutzen im Landkreis insgesamt 1470 Fahrberechtigte 53 Autos, wie das Landratsamt Ebersberg mitteilt. Wer ökologisch ganz vorbildlich sein will, kann jetzt auch ein Elektrofahrzeug teilen. Seit Januar ist das bei den Glonner Auto-Teilern möglich: In der Rotter Straße neben dem Marienheim steht ein Renault Zoe bereit. Betankt wird der Wagen, wann immer möglich, mit Solarstrom vom Dach.

Carsharing macht den Fahrer weniger flexibel, es hat aber auch viele Vorteile: Investitionskosten und damit regelmäßiger Wertverlust eines eigenen Autos entfallen ebenso wie Steuern, Versicherung, Inspektions-, Wartungs- und Reparaturkosten. Auch müssen sich Autoteiler weder um Autopflege noch um die Wartung kümmern. Kosten entstehen nur, wenn ein Auto wirklich gebraucht und genutzt wird. Es gibt eine Aufnahmegebühr - bei einigen Organisationen ist ein geringer jährlicher Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Alle Fixkosten sowie die Kraftstoffkosten sind im Nutzungsbetrag, der sich aus einer Zeit- und einer Streckenkomponente zusammensetzt, bereits enthalten.

Weitere Vorteile des Carsharings: Es stehen je nach Einsatzzweck verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung. Auch ein eigener Stellplatz entfällt. Nachteil: Nicht jeder Stellplatz ist direkt vor der Haustür. Vor allem aus ökonomischer und ökologischer Sicht ist Carsharing dennoch sinnvoll. Denn ein Carsharing-Auto ersetzt vier bis acht private Pkw. Die Benutzung ist laut Landratsamt einfach: Die Autos werden online gebucht, der Schlüssel aus dem Tresor entnommen, die Fahrt im Fahrtenbuch vermerkt. Einmal im Quartal erhält jeder Nutzer eine detaillierte Abrechnung. Informationen zu den Carsharing-Initiativen im Landkreis Ebersberg sind unter: www.energiewende-ebersberg.de/Carsharing, unter www.ebe-carsharing.de oder bei Veronika Bohmann im Landratsamt zu finden. E-Mail: veronika.bohmann@lra-ebe.de - Tel. (08092) 823-553.