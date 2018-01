11. Januar 2018, 22:06 Uhr Neujahrskonzert Magnetische Melodien









Feedback

Der Teppich hebt ab: Zum Neujahrskonzert und der Eröffnung des Jubiläumsjahres "40 Jahre Vaterstettener Rathauskonzerte" kommt am Sonntag, 14. Januar, um 19.30 Uhr die weltweit aktive Gruppe Quadro Nuevo in den Seniorenwohnpark nach Vaterstetten. Mitbringen wird sie noch fünf Musiker, die das Quartett um Oud, Nay, Duduk, Percussion und Klavier ergänzen. Das mehrfach Echo-gekrönte Ensemble um Mulo Francel und Evely Huber reist seit 1996 durch die Welt, immer auf der Suche nach magnetischen Melodien, immer inspiriert von Kulturen, deren Menschen und Mythen. So waren Quadro Nuevo auch schon oft im Orient, wo ein respektvoller Austausch zu dortigen Kollegen entstand. Ihre aktuelle CD spielten sie zusammen mit Gästen aus Ägypten ein: ein wunderbarer Ritt auf dem fliegenden Teppich. Momente, die eine musikalische Brücke zwischen Okzident und Orient spannen. Restkarten gibt es an der Abendkasse.