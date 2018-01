3. Januar 2018, 21:52 Uhr Neujahrsempfang Viel zu tun









Feedback

Glonns Bürgermeister Josef Oswald blickt auf die bevorstehenden Projekte der Gemeinde. Bei der Feier im Marienheim verleiht er außerdem die Bürgermedaille an Rudi Gerer und Sepp Axenböck

Von Violetta Meier, Glonn

"Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche." Mit diesen Worten hat Glonns Bürgermeister Josef Oswald beim Neujahrsempfang der Gemeinde den italienischen Ordensstifter Franz von Assisi zitiert. "Nun ja, ich hoffe zumindest, dass wir 2018 bis zum Möglichen kommen", sagte Oswald und ein amüsiertes Raunen ging durch die Menge. Der Saal im Marienheim war am Dienstagabend gesteckt voll. Kommunalpolitiker, Vertreter aus den Kirchen und Vereinen und viele Ehrenamtliche aus Glonn lauschten den Worten des Bürgermeisters. Durch dessen Ansprache zieht sich wie ein roter Faden immer wieder das Assisi-Zitat. Es klang wie eine Anleitung zur Reihenfolge der Bearbeitung von Glonner Projekten.

Doch vor dem Ausblick kommt auch in Glonn der Rückblick. Von gemeindlicher Seite habe sich im vergangenen Jahr insbesondere im Bereich der Planung viel getan, berichtete Oswald. So wurde zur Verbesserung der Infrastruktur der Breitbandausbau und die Verlegung von Glasfaserleitungen beschlossen, die Umsetzung soll dann in diesem Jahr erfolgen. Das Problem der Lärmbelästigung durch die Schachtabdeckungen der Nahwärmeleitung in der Hauptstraße konnte durch das Verfüllen der Schächte behoben werden, um nur einige notwendige Dinge zu nennen. Nun geht es in Glonn um die Pläne, die im vergangenen Jahr entstanden sind und in diesem Jahr umgesetzt werden sollen.

Vor allem soll sich aber auch einiges zum Besseren wenden. Oswald prognostizierte etwa, dass mit der Verlegung der Glasfaserleitungen einige Gehwege und Straßen mit saniert werden könnten. Doch dies werde nicht überall möglich sein - die Gemeinde wolle vermeiden, dass Anwohner über die Straßenausbaubeitragssatzung an den Kosten beteiligt werden müssen. Auch sei der Hochwasserschutz südlich von Glonn und die Baumaßnahmen an der Klosterschule in Planung. Doch bei diesen beiden Projekten werde die Gemeinde aufgrund der komplexen Hintergründe des Naturschutzes und des Denkmalschutzes - wenn alles glatt läuft - wohl nur bis "zum Möglichen" kommen. Demnach werden diese Vorhaben 2018 nicht abgeschlossen werden können.

Damit sich die Gemeinde weiter entwickeln kann, braucht es die Menschen, die in ihr leben. Glonner, die sich in Vereinen, Organisationen oder als Unternehmer für ihren Heimatort engagieren, das sind Oswald zufolge die Stützpfeiler des Zusammenlebens. "Hierzu gehört vor allem auch das ehrenamtliche Engagement", sagte Oswald. Das gebe Glonn ein mitmenschliches Gesicht und stifte Zusammenhalt. Als Beispiele nannte er die Kleiderkammer im Marienheim und das zehnjährige Bestehen des Glonner Tisches zur Verteilung von Lebensmitteln an Bedürftige.

Als Dank für ihr besonderes Engagement wurde zwei Glonnern von Oswald die Bürgermedaille verliehen. Geehrt wurde Rudi Gerer, der den Wintersportverein Glonn mit gegründet hat und außerdem als Pfarrgemeinderat, Gemeinderat und Rektor an der Glonner Volksschule tätig war. Die zweite Bürgermedaille verlieh Josef Oswald dem heutigen Gesicht des Wintersportvereins: Sepp Axenböck. Unter dessen Leitung wurde 2015 die WSV-Sportwelt eröffnet. "Das Engagement der zu Ehrenden umfasst sage und schreibe insgesamt 70 Jahre im Amt des ersten Vorstands des Glonner Vereins", lobte Oswald unter begeistertem Applaus.

Festlich heiter wurde der Saal durch die musikalischen Darbietungen zweier Musikschüler des Musikinstituts Kling Glonn. Anton Wolpertinger an der Steirischen Harmonika und Luis Biebl am Akkordeon spielten fröhliche bayerische Stücke.