Im April beginnt in der Gemeinde eine Kontroverse um das neue Gewerbegebiet im Norden. Geplant ist, dass der Discounter Lidl neue Flächen auf der Ostseite der Erdinger Straße bekommen soll, sein alter Standort würde dann zu Gewerbeflächen für örtliche Firmen. Der Arbeitskreis Ortsgestaltung und die Grünen sind dagegen, sie befürchten eine negative Beeinträchtigung des Ortsbildes - schließlich liegt das neue Gewerbegebiet direkt am Friedhof - und kritisieren den hohen Flächenverbrauch. Die übrigen Gemeinderatsfraktionen genau wie Anzinger Geschäftsleute betonen dagegen den Nutzen der Planung für Wirtschaft und Gemeindefinanzen. Die Auseinandersetzung wird mit harten Bandagen, teilweise an der Grenze zur Beleidigung, geführt. Eine Entscheidung treffen dann im September die Anzinger Bürger. Parallel zur Bundestagswahl wird auch über das Gewerbegebiet abgestimmt. Das Ergebnis des vom Gemeinderat auf den Weg gebrachten Bürgerentscheides ist eindeutig: Fast 70 Prozent der Wähler sind für das neue Gewerbegebiet.