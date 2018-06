8. Juni 2018, 22:01 Uhr Neues Format Jamsession in der Schranne

Die Macher der Reihe "Jazz in der Schranne" freuen sich, nun zu einer "von der Wasserburger Musikerszene heiß ersehnten" Jamsession einladen zu dürfen: Am Mittwoch, 13. Juni, um 20 Uhr sind alle Musiker, Jazzliebhaber und Neugierigen dazu in der Schranne herzlich willkommen. Die Leitung der Jamsession liegt bei Jochen Enthammer, begleitet wird sie von einer festen Formation um den Wasserburger Drummer. Laut Veranstaltern haben sich darüber hinaus bereits einige hochkarätige Gastmusiker aus Wasserburg und auch von weiter her angekündigt. Das Wasserburger Publikum darf sich also auf einen Abend voller musikalischer Überraschungen mit großer Bandbreite und Vielfalt freuen. Einlass in das Café am Marienplatz 2 ist von 19 Uhr an, der Eintritt kostet fünf Euro. Gastmusiker jedoch haben an diesem Abend selbstverständlich freien Eintritt.