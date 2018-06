4. Juni 2018, 21:49 Uhr Neues Ebersberger Projekt Integration in bunt

Bei der "Mittwochs-Kunst" können Menschen kreativ sein und dabei die Sprache üben. Eine Kombination, die gut funktioniert

Von Johanna Feckl

Gisela Heide greift zu einem lila Wachsmalstift und färbt damit ein weißes Blatt lila - ohne großen Aufwand, einfach mit dem Stift auf und ab, von links nach rechts, ein bisschen so, wie Kleinkinder malen. Dann klaubt sie einen grauen Wachsmalstift auf und wiederholt das Prozedere auf einer noch weißen Fläche daneben. Nach vier weiteren Farben hält sie das Papier hoch. "Das ist meine Druckplatte", erklärt sie, legt ein weiteres leeres Blatt Papier darüber und dann noch eine Seite eines Magazins mit einem Werbefoto. Dessen Umrisse fährt sie schließlich mit einem spitzen Bleistift nach. "Es ist immer eine Überraschung, ich weiß oft selber nicht, wie das Ergebnis aussehen wird", sagt Gisela Heide. Am Ende haben sich die Bleistiftlinien durch die Druckplatte auf das weiße Blatt Papier hindurchgepaust, sodass bunte klare Umrisse ein neues Bild formen.

"Es geht gar nicht darum, dass man die größte Kunst macht. Vielmehr geht es um Kontakte und die Sprache", sagt Thomas Hager, Leiter und Organisator des Abends. Die "Mittwochs-Kunst" ist eine neue Reihe, deren Motto lautet: "Die Sprache der Kunst, die Kunst der Sprache". "Wir wollen einen Freiraum und gleichzeitig einen Treffpunkt für Geflüchtete und Daheimgebliebene schaffen", erklärt Hager das Konzept. Als Kooperationspartner konnte er den Kunstverein Ebersberg, das Katholische Kreisbildungswerk und viele Helferkreise aus dem Landkreis gewinnen.

Diesmal steht eine einfache Drucktechnik auf dem Programm. (Foto: Christian Endt)

Seit ein paar Wochen treffen sich jeden zweiten Mittwoch Geflüchtete aus dem Landkreis, Unterstützer und Unterstützerinnen von Seiten der Helferkreise und andere Interessierte im Studio an der Rampe im Ebersberger Klosterbauhof, um gemeinsam zu malen und zu zeichnen, sich kennenzulernen und die deutsche Sprache zu üben - jede und jeder, der Lust verspürt, kann vorbeikommen. "Die Freizeitgestaltung für Flüchtlinge vor allem in den großen Sammelunterkünften ist ja erbärmlich", sagt Hager. "Die Idee war, sie durch dieses Angebot dort mal rauszuholen und mit Daheimgebliebenen zusammenzubringen. Denn so funktioniert Integration."

Mit dabei sind auch Gisela Heide und Rusydah Ziesel, immer im Wechsel. Die beiden Frauen sind Künstlerinnen und Kunsttherapeutinnen. Sie überlegen sich im Vorfeld der Treffen, welchem kreativen Thema die Gruppe sich widmen könnte. Die Technik mit den Wachsmalfarben und dem Abpausen, die bei der jüngsten Mittwochs-Kunst an der Reihe war, ist eine Form der Drucktechnik. "Eigentlich ist das hier ja gar keine klassische Kunsttherapie", wendet Gisela Heide ein. Aber: "Wenn man Kunst macht, dann wird das Gemüt ruhig - und gleichzeitig aber auch sehr offen, der Wunsch zu sprechen wird geweckt." So sieht es jedenfalls Thomas Hager. Eine perfekte Situation also, um eine familiäre und vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder traut, einfach drauflos zu plaudern.

Die Künstler Gisela Heide und Thomas Hager unterstützen die Teilnehmer der neuen "Mittwochs-Kunst" in Ebersberg. (Foto: Christian Endt)

So wie Enagat Tajak. Der 21-Jährige ist schon zum zweiten Mal gekommen. Dass ihm das Malen so gut gefallen könnte, war ihm davor gar nicht bewusst - denn ausprobiert hatte er es nie. "Aber ich finde es richtig toll hier", sagt er und lächelt. Er hat sich ein großes Poster von der aus der Disney-Serie "Camp Rock" bekannten Schauspielerin und Sängerin Demi Lovato ausgesucht, die auf einem Motorrad posiert. Das Poster hat Tajak mit Klebestreifen auf seiner Druckplatte befestigt - "damit es nicht verrutscht". Akribisch und mit ruhiger Hand zeichnet er die Umrisse von Mensch und Maschine nach, immer wieder, damit das Abpausen auch ja gleichmäßig funktioniert.

Enagat Tajak ist an diesem Abend der einzige, der kein "Daheimgebliebener" ist, wie Hager es ausdrückt. Eine Ausnahme. "Normalerweise sind wir immer mindestens fünfzehn Leute, die Hälfte Daheimgebliebene, die andere Hälfte Geflüchtete", sagt Hager. Aber an diesem Mittwoch sind Pfingstferien und viele deshalb wohl gar nicht zu Hause, "und Ramadan ist auch", deshalb hätten einige abgesagt. Die Stimmung in der Ebersberger Galerie ist allerdings nicht weniger herzlich und gemeinschaftlich als sonst. Als Tajak vorsichtig und mit einem gespannten Lächeln im Gesicht das Poster von seiner Druckplatte anhebt und es nach und nach eine abgepauste bunte Demi Lovato preisgibt, haben sich alle übrigen mit ebenso gespannter Miene um den großen Tisch versammelt. "Das ist inspirierend, wenn man sieht, was die anderen machen", sagt Gisela Heide. Als das Bild vollständig zu sehen ist, geht ein anerkennendes Raunen durch die Runde.

Stilistisch erinnert der Druck dank knalliger Farben und klarer Linien an Pop-Art. Das fällt auch Thomas Hager auf, der mit Tajak darüber spricht und ihm die Eigenschaften dieser Kunstrichtung erklärt. Auch Gisela Heide ist sichtlich angetan von dem Werk und berät Tajak, wie er nun weiter daran arbeiten könnte. Und der 21-Jährige? Er lächelt noch immer und bittet darum, von ihm und seinem Bild ein Foto zu machen.

Der nächste Mal- und Zeichenkurs "Die Mittwochs-Kunst" findet am 6. Juni im Studio an der Rampe in Ebersberg, Klosterbauhof 6, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine Anmeldung bei Thomas Hager unter th.hager@gmx.de wird gebeten