9. Januar 2018, 22:04 Uhr Neues Angebot Kurze Wege zur Beratung









2018 will der Kreis den Aufbau von Familienstützpunkten angehen

Weite Wege, komplizierte Anfahrt, Berührungsängste: Es gibt viele Gründe, warum so mancher im Landkreis auf die Beratung und Unterstützung verzichtet, die das Landratsamt bieten könnte. Diesem Personenkreis wollen die Zuständigen 2018 entgegen kommen: Im zweiten Halbjahr soll mit dem Aufbau der neuen, dezentralen Familienstützpunkte begonnen werden, in denen beispielsweise Leistungen des Jugendamts oder aus dem sozialen Bereich beantragt werden können, ohne dass die Betroffenen den Weg in die Behörde auf sich nehmen müssen. Um das Angebot besonders niedrigschwellig zu machen, sollen die Einrichtungen beispielsweise in oder in der Nähe von Kindertagesstätten eingerichtet werden. So könnten sich beispielsweise Eltern ganz nebenbei informieren, nachdem sie ihre Kinder zur Kita gebracht haben.

Ideen, wo die Familienstützpunkte entstehen könnten, gebe es bereits, sagte Florian Robida, stellvertretender Leiter der Abteilung Jugend, Familie und Demografie im Landratsamt, am Dienstag bei einem Pressegespräch. Bevor sie aber öffentlich gemacht werden, wollen die Verantwortlichen im Landratsamt zunächst alle Details mit den Beteiligten am Ort und auch den zuständigen Bürgermeistern besprechen. Die nötigen Mittel und Stellen seien jedenfalls eingeplant, so Landrat Robert Niedergesäß, derzeit werde noch an der Feinjustierung gearbeitet.

Den Plan, Familienstützpunkte nach dem Vorbild etwa der Münchner Sozialbürgerhäuser einzurichten, gibt es schon länger. 2016 hatte auch die SPD im Kreistag noch einmal einen entsprechenden Anstoß gegeben. Als mögliche Standorte wurden damals Aßling, Glonn, Hohenlinden oder Steinhöring sowie Poing und Vaterstetten genannt. Mit der Realisierung der Pläne hat es etwas länger gedauert als ursprünglich erhofft, weil die zuständige Abteilung in den Jahren 2015 und 2016 noch stark durch die Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Anspruch genommen war.