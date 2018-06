12. Juni 2018, 22:16 Uhr Neues Angebot Koffer gegen Fernweh

Die Gemeindebüchereien in Vaterstetten und Grafing verleihen Pakete mit verschiedenen Medien zu diversen Urlaubszielen

Von Johanna Feckl

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen" - das wusste schon der deutsche Dichter Matthias Claudius (1740 bis 1815). Schön ist aber auch, wenn sich Geist und Herz bereits vor dem Urlaub anreichern mit Eindrücken aus der Fremde, wenn man sich mental vorbereitet auf die Zeit anderswo. Wie gut, dass die Gemeindebüchereien in Vaterstetten und Grafing in diesem Sinne kreativ geworden sind: Dort kann man nun Koffer ausleihen, die die Vorfreude erst so richtig befeuern, mit denen der Kopf schon vorab auf Reisen gehen kann. Sie sind mit verschiedenen Medien zu diversen Urlaubsorten ausgestattet, bieten also alle Infos auf einen Streich, so dass man sie sich nicht mühsam zusammensuchen muss. Anhand der Koffer kann man außerdem nicht nur etwas über Sehenswürdigkeiten, Geschichte und Topografie eines Reiseziels erfahren, sondern sich auch musikalisch, kulinarisch und literarisch auf den Urlaub einstimmen.

Zu Beginn der Pfingstferien hat die Vaterstettener Bücherei die Saison der Urlaubskoffer eingeläutet. Während der gesamten Sommermonate stehen die Koffer zum Ausleihen bereit. "Wir bieten das nun schon im vierten Jahr an", sagt Patrizia Schukowski, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Bücherei und gleichzeitig für die Organisation der Urlaubskoffer zuständig ist. Angefangen habe das Projekt mit 15 Koffern, mittlerweile sind es 40.

Die handlichen und stabilen Plastikkoffer lassen wegen ihrer durchsichtigen Schale schon von außen die große Palette an Medien erkennen, mit denen jeder von ihnen bestückt ist: ein Reise- und ein Sprachführer, das ist obligatorisch. Die Reiseführer sind entweder von Marco Polo oder von Dumont, das entscheiden die Mitarbeiterinnen der Bücherei bei jedem Koffer individuell. In der Regel gibt es dann noch ein Kochbuch zu den kulinarischen Traditionen der jeweiligen Urlaubsregion. Auch eine DVD und eine CD sind in den Koffern enthalten. Auf ersterer ist meistens eine Reisedokumentation zu sehen, die CD bietet manchmal Musik - der Spanien-Koffer macht beispielsweise mit Gitarrenmusik Lust auf den Urlaub - oft ist die CD aber auch ein Hörbuch, etwa eines Romans, der in der jeweiligen Region spielt.

Zusätzlich gibt es aber auch noch ein gedrucktes Buch in jedem Koffer, stets passende Unterhaltungsliteratur - "je nach dem, was wir eben gerade da haben", sagt Patrizia Schukowski. Vorwiegend sind es Krimis oder historische Romane. Oft ist die Auswahl aber gar keine leichte Aufgabe. "Kroatienromane zu finden ist zum Beispiel immer schwierig, da muss man kreativ sein!" Doch das Team der Vaterstettener Bücherei hat mittlerweile Übung: Einer der Romane aus den zwei Kroatien-Koffern - einer für Istrien, der andere für Dalmatien - spielt zur Jugoslawien-Zeit.

In der Grafinger Gemeindebücherei gibt es die Urlaubskoffer erst seit einigen Monaten, im Gegensatz zu Vaterstetten aber ganzjährig zum Ausleihen. Leiterin Brigitte Binder hat das Konzept per Zufall entdeckt und wollte probieren, wie es bei den Grafingern ankommt. "Bisher sind die Leute begeistert", lautet ihr Resümee nach drei Monaten. Die einzelnen Bestandteile in den Koffern sind dieselben wie in Vaterstetten. Zehn Koffer zu typischen Reisezielen wie Griechenland, Spanien, Schweden, Kroatien oder Österreich gibt es bislang in Grafing. Aber bei der großen Nachfrage ist eines gewiss: "Wir werden unser Angebot auf alle Fälle aufstocken."

Vaterstetten hat sein Repertoire an Koffern schon in diesem Jahr erweitert. Neu ist beispielsweise ein Koffer für Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. Die verschiedenen Medien in diesem Koffer sind nicht auf ein spezielles Urlaubsziel ausgerichtet, sondern drehen sich allgemein um das Thema Reisen - und sollen im besten Falle der Langeweile vorbeugen, die Kinder im Urlaub schon einmal befallen kann. Und auch einen Pilger-Koffer gibt es neuerdings. Egal, ob man eine Pilgerreise im Münchner Umland plant, oder auf dem berühmten Camino Francés, dem "Hape-Kerkeling-Jakobsweg", unterwegs sein wird: Der Koffer bietet ein buntes Sammelsurium an hilfreichen Informationen dafür. "Der ist im Moment sogar schon ausgeliehen", sagt Schukowski und lacht.