14. März 2018, 22:14 Uhr Neues Angebot in Grafing Theaterlabor für Jugendliche

Von SZ, Grafing

Theaterinteressierte Jugendliche können nun bei einem neuen, wöchentlich stattfindenden Schauspielkurs Bühnenfähigkeiten erlernen und verbessern: Der walisische Schauspieler und Regisseur Carlton Bunce bietet in seinem Studio in Grafing Unterricht an. Das wöchentliche, intensive "theatre lab" beinhaltet grundlegende Improvisations- und Ausdrucksübungen, Körper-und Stimmtraining sowie Stückentwicklung und Rollenstudium. Unterrichtssprachen sind Deutsch und Englisch, teilnehmen können Jugendliche ab 14 Jahren. Ein erstes Treffen findet statt am Freitag, 16. März um 14 Uhr im "Skiffle", Gartenstraße 4 in Grafing. Weitere Infos, auch nach dem ersten Treffen, gibt es unter der Nummer (08092) 23 27 76.