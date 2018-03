1. März 2018, 22:10 Uhr Neuer Club in Markt Schwaben Niemals allein ins Theater

Theaterwissenschaftlerin Carola Blod-Reigl gestaltet auch Literaturabende wie hier in der Markt-Schwabener Bibliothek.

Carola Blod-Reigl sucht Gleichgesinnte für VHS-Kurs

Von Alexandra Leuthner

Es geht nicht um Wissen, sondern um Neugier, Erfahrung und Austausch. Das ist Carola Blod-Reigl ganz wichtig. Die Literatur- und Theaterwissenschaftlerin bietet seit zwei Semestern einen Theater-Club bei der Volkshochschule in Erding an und sucht nun auch in Markt-Schwaben Theaterbegeisterte, die Lust haben, gemeinsam mit Gleichgesinnten drei Inszenierungen zu besuchen und anschließend nach Herzenslust darüber zu diskutieren.

SZ: Frau Blod-Reigl, Sie gehen also nicht gern allein ins Theater?

Blod-Reigl: Das stimmt. Das hängt damit zusammen, dass ich die Bühne früher nie durch den Zuschauereingang betreten habe. Ich war als Regieassistentin und Dramaturgin an den Städtischen Bühnen Freiburg und am Schauspielhaus Bochum, bin immer durch den Bühneneingang gekommen. Das Gefühl vermisse ich unglaublich.

Warum haben Sie Ihren Beruf aufgegeben?

Ich habe drei Kinder, mein Mann, den ich beim Studium in Berlin kennen gelernt habe, arbeitet hier am Flughafen. Das ließ sich nicht realisieren.

Und jetzt versuchen Sie anderen Menschen die Faszination Theater zu vermitteln?

Genau. Neben dem Theater-Club und auch einem Literatur-Club an der VHS in Erding habe ich Kurse für Lehrer gegeben, dann kamen Anfragen, das auch für Schüler zu machen. Aber dafür bräuchte ich Sponsoren. Für die Mint-Fächer wird ja Geld ausgegeben, aber für die ästhetische und literarische Bildung ist zu wenig Geld da.

Was sind das für Menschen, die mit Ihnen ins Theater gehen?

Ganz unterschiedliche. Gymnasiallehrer, Leute, die selbst schon Theater gespielt haben. Dann sind da Frauen dabei, die sagen 'mein Mann ist zu faul, mich zu begleiten' - ich würde ja auch nicht einfach zu meinem Mann sagen, 'ich gehe jetzt allein ins Theater'. Viele wollen auch einfach die lange Fahrt nicht alleine machen.

Geben Sie die Inszenierungen vor, die man gemeinsam anschaut?

Ich mache Vorschläge für die Stücke, aber die Gruppe wählt aus. In drei Seminarsitzungen wird dann über die Theaterabende, Eindrücke und Empfindungen geredet. Es ist kein Fachwissen nötig, das bringe ich mit. Ich arbeite gerne mit Powerpoint-Präsentationen, habe viel Bildmaterial. Das Gespräch bietet Gelegenheit, neue Blickwinkel einzunehmen, andere Aspekte zu sehen oder einer Inszenierung, die dem Einzelnen vielleicht nicht so gefallen hat, mit Hilfe der anderen und auch meinen Hinweisen, doch etwas abzugewinnen.

Wie ist der Altersschnitt der Teilnehmer?

Unsere Jüngste war Martha aus Portugal, sie war um die 30, die Älteste ist Lisa, Mitte 70 - und mit einem sehr kritischen Blick ausgestattet.

Der VHS-Kurs "Theaterclub Markt Schwaben" beginnt am Dienstag, 6. März. Die Seminarabende finden vier mal, von 18 bis 19.30 Uhr, im Ostrazimmer des Unterbräu statt, Anmeldung noch möglich unter (08092) 8195-0 oder www.vhs-grafing.de