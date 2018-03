1. März 2018, 22:10 Uhr Neue Statistik Arbeitsmarkt trotz Kälte stabil

Im Februar waren im Landkreis 1684 Menschen ohne Stelle

Stabile Verhältnisse im Landkreis Ebersberg: Mit insgesamt 1684 Personen waren im Februar 17 Ebersberger weniger auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle als im Januar. Für den Landkreis ergibt dies eine seit Jahresbeginn unveränderte Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote unmerklich höhrer bei 2,3 Prozent. Wie die Arbeitsagentur Freising weiter mitteilt, meldeten sich im Februar 728 Personen neu arbeitslos; das waren 113 weniger im Vergleich zum Jahresbeginn. Im Gegenzug fanden 734 Frauen und Männer eine Arbeitsstelle.

Die Personalnachfrage ist gestiegen: Die Unternehmen informierten den Arbeitgeber-Service der Ebersberger Agentur im Februar über 320 neu zu besetzende Arbeitsplätze im Landkreis. Das bedeutet ein Plus von 52 Stellenmeldungen im Vergleich zum Januar dieses Jahres. Insgesamt waren zuletzt 1140 gemeldete Arbeitsstellen vakant.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Freising leicht gesunken: Im Februar waren in den Landkreisen Dachau, Ebersberg, Erding und Freising insgesamt 7752 Personen auf der Suche nach einer neuen Stelle, 262 Frauen und Männer weniger als im Januar. Für den Bezirk liegt damit die Arbeitslosenquote bei 2,2 Prozent. Im Vormonat lag die Quote bei 2,3 Prozent, im Februar 2017 bei 2,4 Prozent. "Der regionale Arbeitsmarkt erweist sich aktuell als robust und zunehmend auch wieder dynamischer", erläutert Karin Weber, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Freising.

"Natürlich beeinflussten im Februar winterliche Witterungsverhältnisse weiterhin den Arbeitsmarkt: In den Außenberufen konnte nur eingeschränkt gearbeitet werden. Insgesamt nahm die Nachfrage nach Arbeitskräften in den vergangenen Wochen aber schon wieder leicht zu." Personal nachgefragt wurde vor allem in den witterungsunabhängigen Branchen wie dem Bereich Verkehr und Logistik, Schutz und Sicherheit. Anders als im Januar war im Februar wieder eine positive Entwicklung zu beobachten. So meldeten sich im Bezirk 2891 Personen neu arbeitslos, 883 Frauen und Männer weniger als im Vormonat.