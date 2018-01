7. Januar 2018, 22:04 Uhr Neue Reihe: Mein Ebersberg Vom Waldmuseum zum Jazz-Festival

Hans Vollhardt geht zur Erholung gerne an den Eglburger See.









Feedback

Hans Vollhardt schätzt die kulturelle Vielfalt

Von Violetta Meier

Das Leben im Landkreis Ebersberg mit seinen 21 Gemeinden hat viele Facetten - und jeder Bürger, jede Bürgerin hat eine andere Perspektive auf seinen Landkreis und seinen Heimatort. Was ihm besonders am Herzen liegt, verrät Alt-Landrat Hans Vollhardt () in der ersten Folge der neuen Reihe "Mein Ebersberg".

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Ebersberg?

Vollhardt: Es gibt so viele schöne Landschaften in und um Ebersberg, da ist es schwierig, die gegeneinander abzuwägen. Zur Erholung gehe ich gerne an den Egglburger See. Wenn ich mich jedoch geistig anregen möchte, besuche ich das Museum Wald und Umwelt.

Der typische Ebersberger in drei Worten?

Aufgeschlossen. Bodenständig. Hilfsbereit.

Was macht aus Ihnen einen typischen Ebersberger?

Es wäre vermessen, mich als echten Ebersberger zu bezeichnen ...(lacht). Ich bin in Offenbach am Main geboren und über Nürnberg und München in den 60er Jahren nach Ebersberg gekommen. Daher bin ich vielleicht kein "echter" Ebersberger, aber trotzdem verwurzelt und sehr gerne hier.

Was würden Sie gerne anders machen?

Was mir große Sorge bereitet, ist die überbordende Entwicklung, die in den letzten 40 Jahren eingesetzt hat. Vor allem, dass Normalverdienende oft nicht mehr finanziell mithaltenkönnen. Das betrifft Berufe, die wir dringend brauchen - so wie Krankenschwestern, Polizisten oder auch Handwerker. Wenn ich etwas ändern könnte, würde ich mit den Gemeinden zusammen eine Gemeinschaftsaktion starten, um hier etwas zu verändern.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Ebersberger würden Sie gerne den Abend verbringen?

Das würde ich gerne mit Markus Krammer, dem kürzlich verstorbenen Kreisheimatpfleger. Wir sind uns immer gut und herzlich beim Bioladen am Marktplatz begegnet, wo wir uns beide regelmäßig beim Einkaufen trafen. Leider ist es aber nie zu einem Abendessen gekommen.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Eigentlich allen Veranstaltungen, die das Alte Kino organisiert, vor allem dem Kulturfeuer im Klosterbauhof. Aber ich bin auch sehr froh darüber, dass sich die Jazz-Days etabliert haben und wieder 2019 stattfinden. Da freue ich mich jetzt schon.