1. März 2018, 22:10 Uhr Neue Öffnungszeiten am Wertstoffhof Mehr Zeit für Gartenarbeiten

Sträucher schneiden, Blumen pflanzen, Rasen mähen - Ebersberger haben in diesem Frühjahr und Sommer länger Zeit, ihre Gartenabfälle loszuwerden. Von diesem Samstag, 3. März an, hat der Wertstoffhof in Kumpfmühle bis um 14 Uhr geöffnet. Die Verlängerung der Öffnungszeiten hatte der Umwelt-, Sozial- und Kulturausschuss des Stadtrates Ebersberg im vorigen November auf Wunsch zahlreicher Bürger hin beschlossen. Nicht nur für Gartenarbeiten bleibt damit den Ebersbergern mehr Zeit, auch Wohnungsentrümpelungen am Samstag können entspannter angegangen werden, ebenso wie die Abgabe von Sperrmüll und anderen Wertstoffen. Auch Staus und längere Wartezeiten am Wertstoffhof könnten, so die Hoffnung der Stadt, damit künftig weitgehend vermieden werden. Der Wertstoffhof ist montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr geöffnet, freitags von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr.