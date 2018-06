18. Juni 2018, 21:53 Uhr Neue Broschüre Informationen für Betreuer

Die Betreuungsstelle Ebersberg hat in Kooperation mit den beiden Betreuungsvereinen des Landkreises eine Broschüre für ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte herausgegeben. Hintergrund ist die steigende Anzahl an Vorsorgevollmachten, die innerhalb von Familien erteilt werden. Neben den Bevollmächtigungen gibt es aber auch zahlreiche Angehörige, die als ehrenamtliche gesetzliche Betreuer vom Gericht bestellt sind. Durch das Ausüben einer Vollmacht oder einer gesetzlichen Betreuung werden die Angehörigen oftmals vor neue Aufgaben gestellt. Der "Leitfaden für gesetzliche Betreuer und Bevollmächtigte" dient als Nachschlagewerk für bereits tätige Betreuer oder Bevollmächtigte. Darin werden sowohl rechtliche Fragen geklärt als auch konkrete Handlungsschritte beschrieben. Auch die wichtigsten Adressen von Beratungsstellen sind enthalten. Die Broschüre ist kostenlos in der Betreuungsstelle oder am Empfang des Landratsamtes sowie beim Verein Brücke, Dr. Wintrich Straße 5, oder beim Betreuungsverein der Landkreise Ebersberg und Erding, Herzog-Ludwig-Straße 20, Markt Schwaben, erhältlich.