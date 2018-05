27. Mai 2018, 23:02 Uhr Neu bei der VHS Experimentelle Drucktechniken

Die Volkshochschule in Poing bietet ein neues kreatives Angebot an: einen Workshop mit der Künstlerin Ulrike Pfeiffer zum Thema experimentelle Drucktechniken. In diesem Kurs kann auf Papier oder Leinwand ausprobiert werden, wie viel oder wie wenig Druck die eigene Arbeit verträgt. Möglichkeiten gibt es viele. Dabei geht es auch immer um Fragen der Linienführung und Formenfindung - insgesamt ein spannender Prozess. Der Wokshop umfasst fünf Abende, die Treffen finden statt immer dienstags von 19 bis 21 Uhr im Poinger VHS-Haus in der Friedensstraße 5. Los gehts am 5. Juni. Die Gebühr beträgt insgesamt 52,50 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-vaterstetten.de oder unter (08106) 35 90 35. Die Kursnummer lautet 8171.