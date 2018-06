3. Juni 2018, 22:05 Uhr Naturschutz Schöner Wohnen für die Bienen

Anlässlich des Jahres der Biene ruft der Landkreis zu einem Fotowettbewerb auf. Die schönsten Bilder von bienenfreundlichen Blumenbeeten werden von einer Jury ausgewählt und prämiert werden. Den ganzen Sommer lang gibt es Zeit, bienenfreundliche Blütenpracht zu dokumentieren, das schönstes Foto auszuwählen und bis spätestens 30. September 2018 einzusenden. Per E-Mail an harald.kaesbauer@lra-ebe.de oder per Post an: Landratsamt Ebersberg, SG 45, Harald Käsbauer, Eichthalstraße 5, 85560 Ebersberg.