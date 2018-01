9. Januar 2018, 22:04 Uhr Nachruf Trauer um Georg Möstl









Feedback

Seine Parteifreunde haben ihm einmal halb scherzhaft den Titel "heimlicher Bürgermeister von Parsdorf" verliehen, so lange hatte Georg Möstl die Politik seines Heimatortes mitgestaltet. Der änderte während Möstls Amtszeit sogar seinen offiziellen Namen. Als er 1960 das erste Mal für die CSU in den Gemeinderat gewählt wurde, hieß die Kommune noch Parsdorf, als er sich ganze 36 Jahre später aus dem Gremium verabschiedete, Vaterstetten. Im Jahr 1997 wurde Georg Möstl wegen seiner Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung das Verdienstkreuz am Bande verliehen. Länger als in der Politik war Georg Möstl bei der Feuerwehr seines Geburtsortes aktiv. Im Jahr 1943 wurde der damals 16-jährige Landwirtssohn aktiver Feuerwehrmann. Möstl war, wie sich der langjährige Parsdorfer Feuerwehrkommandant Johann Gunszt erinnert, damit einer der letzten Zeitzeugen der Bombennächte des Zweiten Weltkrieges. Wenn München brannte, mussten Möstl und seine Kameraden aus Parsdorf zum Löschen in die Landeshauptstadt ausrücken. Der Feuerwehr blieb Georg Möstl sein Leben lang treu, auch nach seiner aktiven Zeit konnten ihn die Kameraden auf Veranstaltungen treffen. Für das gesellschaftliche Leben in seinem Ort hat sich Georg Möstl auch verdient gemacht, er war einer der Parsdorfer, die in den 1970er Jahren das Gasthaus Alte Post gerettet haben. Damals stand die historische Wirtschaft, die in Privatbesitz war, vor dem Aus, alle möglichen Nachnutzungen wurden diskutiert, erinnert sich Gunszt, bis hin zu einer Disco. Möstl, der seinerzeit in der Verwaltung der Kuratie Neufarn tätig war, und einige anderen Parsdorfer erreichten, dass die Kuratie das Wirtshaus kaufte und als solches weiterverpachtete. Auch weil viele Bewohner der Ortschaften das Gasthaus in Eigenleistung wieder herrichteten, wie Gunszt weiß. Am Montag ist Georg Möstl im Alter von 80 Jahren verstorben.