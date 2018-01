9. Januar 2018, 22:04 Uhr Nachruf Sebastian Anneser ist gestorben









Von einem kleinen Hof in Niederbayern an die Spitze der Erzdiözese München-Freising hat es Sebastian Anneser geschafft. Zwölf Jahre lang war er gewissermaßen Finanzchef eines Großunternehmens, über seinen Schreibtisch liefen Gehälter der etwa 16 000 Mitarbeiter in der Diözese und die Anträge und Forderungen aller sozialen Einrichtungen. Ein Managertyp wurde Anneser allerdings nie, wer den seit 1987 in Kirchseeon lebenden Kirchenmann kannte, erinnert sich an einen bescheidenen und freundlichen älteren Herren, einen Seelsorger durch und durch. Auch im Ruhestand unterstützte er seine Kirchengemeinde als Priester. Der 1939 als jüngstes von sechs Geschwistern in Unterwangenbach in der Hallertau geborene Anneser schaffte es aufs Freisinger Domgymnasium, wo er Abitur machte und den Entschluss fasste, Priester zu werden. Im Alter von 20 Jahren begann Sebastian Anneser sein Studium an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, dieses schloss er 1966 mit einer Promotion auf dem Gebiet der Moraltheologie ab. Ein Jahr zuvor war er von Kardinal Döpfner in Sant' Ignazio in Rom zum Priester geweiht worden. Als Kaplan war er anschließend drei Jahre lang in einer Pfarrei im Münchner Hasenbergl tätig, dann in der Ausbildung von Laientheologen im Kardinal-Döpfner-Haus in Freising. Von 1975 bis 1987 leitete er das Haus in Freising als Direktor und baute Strukturen in der Erwachsenenbildung auf. Er organisiert den ersten Papstbesuch 1980 in München und auch jenen sieben Jahre später. Die dadurch entstandenen Kontakte zu Politik und Medien waren letztlich der Auslöser, in die Verwaltung des Ordinariats zu wechseln. 1990 wurde er Domkapitular und Leiter des Öffentlichkeitsreferats, sieben Jahre später übernahm er die Finanzen. 2009 ist Anneser in den Ruhestand gegangen, im selben Jahr wurde ihm vom damaligen Papst Benedikt XVI der Titel eines Apostolischen Protonotar verliehen. Am 3. Januar ist Sebastian Anneser im Alter von 78 Jahren verstorben.