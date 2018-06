18. Juni 2018, 21:53 Uhr Nach Priesterweihe in Freising Markus Nappert feiert in Moosach Primiz

Bei einem feierlichen Gottesdienst am Samstag, 30. Juni, um 9 Uhr im Freisinger Mariendom spendet der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, drei Diakonen das Sakrament der Priesterweihe. Einer von ihnen ist Markus Nappert aus der Pfarrei St. Bartholomäus in Moosach. Seinen Pastoralkurs absolvierte der 26-Jährige im Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen, Landkreis Dachau. Seine erste Kaplansstelle tritt er im Pfarrverband Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, an. Die Primiz feiert Nappert am Sonntag, 1. Juli, um 10 Uhr auf dem Dorfplatz in Moosach, danach findet ein Pfarrfest auf der Pfarrheimwiese statt. Napperts Nachprimiz wird am Sonntag, 15. Juli, um 10 Uhr in der Klosterkirche St. Josef in Schönbrunn, Landkreis Dachau, gefeiert. Seine Primiz stellte er unter das Motto: "Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt."