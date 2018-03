1. März 2018, 22:10 Uhr Nach einem Workshop Bands zeigen ihr Können

Der Bandworkshop, den die Musikschule nun wieder veranstaltet, endet am Sonntag, 4. März, mit einem Abschlusskonzert. Es findet statt um 18 Uhr im Ebersberger Klosterbauhof, im Saal "Unterm First". Auch beim diesjährigen Bandfestival sind viele Musikrichtungen und Stile vertreten: Da heißt es Pop trifft Klassik, Jazz trifft Pop, es spielen kleine und große Besetzungen, auch in mutigen Variationen und Instrumentierungen. Das Ergebnis wird dann auf der Bühne präsentiert. Mit dabei ist diesmal als besonder Gast die Band Quiet Violence, die sich vor vier Jahren formiert und schon zweimal am Bandworkshop der Musikschule teilgenommen hat: Sänger und Gitarrist Jakob Lauber, Bassist Jonas Maas und Jakob Riedl an den Drums. Einlass ist von 17.45 Uhr an, der Eintritt frei.