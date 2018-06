14. Juni 2018, 22:13 Uhr Musikschule Vaterstetten Piraten streichen auf

In Zeiten von Streamingdiensten und nachlassendem Interesse an Klassikkonzerten schwimmt die Musikschule Vaterstetten gegen den Strom: Mehr als 25 junge Streicherinnen und Streicher zeigen am Samstag, 16. Juni, um 11 Uhr im Saal des Seniorenwohnparks ihr Können. Kammermusik für Cello und Harfe wird ebenso zu hören sein wie Solistisches für Geige. "Besonders freue ich mich auf die Pizzicato-Polka von Johann Strauß in einer Bearbeitung für Cello-Ensemble", sagt Schulleiter Bernd Kölmel. Höhepunkt der Matinee aber wird wohl die Premiere des Pirates-Ensembles sein: Hier dürfen sich die Besucher auf ein Medley der beliebten Filmmusik aus "Fluch der Karibik" freuen. Der Eintritt ist frei.