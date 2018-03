18. März 2018, 22:03 Uhr Musikkabarett Knietief im Paradies

Nessi Tausendschön tritt am Donnerstag im Alten Kino auf

Mit einem Übermaß an Jubel, Zorn, Energie und Spielfreude singt Nessi Tausendschön das hohe Lied von den kleinen Wahrheiten des Lebens. Ihr Paradies ist eine wunderbare Welt aus Kabarett und Musik, Politik und Zeitgeist, Tanz und Theater. Am Donnerstag, 22. März, ist sie mit dieser vielfältigen Mischung zu Gast im Alten Kino in Ebersberg.

"Knietief im Paradies" heißt das aktuelle Programm der Musikkabarettistin, die mit dem Deutschen Kabarettpreis, dem Salzburger Stier und dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet ist. Wer von Schein und Sein, Himmel und Hölle hören möchte, wer noch Hoffnung hat, in diesem Leben ein Stück vom Himmel zu sehen, der kommt nicht an dieser Künstlerin vorbei. Der Tagesspiegel urteilte: "Bei Nessi Tausendschön treffen in der Bar jeder Vernunft Gaga-Gesang und Wortspiel-Eskapaden auf feinen Klimperklang." An diesem Abend begleitet William Mackenzie die Künstlerin auf der Gitarre.

Karten für die Veranstaltung können im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de, telefonisch unter der Nummer (08092) 255 92 05 oder persönlich in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers reserviert werden. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, Haus und Küche öffnen um 19.30 Uhr.