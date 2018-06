7. Juni 2018, 22:03 Uhr Musikalische Totengräber Folk aus Österreich

Stefan Leonhardsberger und seine Band Die Pompfüneberer verschmelzen Geschichten von den Rändern der Alpenrepublik mit dem treibenden Sound der Südstaaten zu kraftvollem Austrofolk. Ganz in der Tradition der amerikanischen Folkmusik sind es die Ausgestoßenen, Vergessenen und Verlorenen, von denen ihre Songs erzählen. So erschaffen diese Musiker ihre ganz eigene Version von zeitgemäßem österreichischem Folk - klischeefrei, kraftvoll und mitreißend. Zu hören am Samstag, 9. Juni, um 20 Uhr bei "Kunst in der Filzen" im Pfaffinger Gemeindezentrum. Übrigens: Pompfüneberer wird in Österreich ein uniformierter Bestatter genannt. Einlass ist von 19 Uhr an, der Eintritt an der Abendkasse kostet 22 Euro, im Vorverkauf bei Edeka Pfaffing oder Bücher Herzog Wasserburg zahlt man 20 Euro. Tischreservierung unter (08076) 88 60 40.