21. März 2018, 22:00 Uhr Musik und Tanz aus aller Welt Vielfalt entdecken

"Konzert der Nationen" in der Theaterhalle Markt Schwaben

"Menschen aus aller Welt leben mitten unter uns, man begegnet ihnen jeden Tag im Supermarkt, beim Arzt, im Sportpark. Aber welche unglaubliche kulturelle Vielfalt in ihnen steckt, und wie sie uns bereichern können, das betrachten wir viel zu selten. Und ich glaube, es gibt kaum etwas, das dafür so gut geeignet ist wie die Musik." Das sagt Elke Deuringer und lädt unter diesem Motto am Samstag, 24. März, wieder Künstler aus aller Welt ins Theater am Burgerfeld ein. Das "Konzert der Nationen" bietet eine Bühne für Musiker und Tänzer aus den unterschiedlichsten Kulturen, die es aus völlig verschiedenen Gründen in die Region verschlagen hat. "Ich habe einfach angefangen, Menschen auf der Straße anzusprechen. Sie wären überrascht, wie aufgeschlossen man mir begegnet ist", sagt Elke Deuringer, die selbst auf eine lange Karriere als Sängerin zurückblicken kann. Auch bei den Weiherspielen und im Theater am Burgerfeld ist sie oft aufgetreten. Sie weiß daher um die unvergleichbare Verbundenheit, die durch Musik geschaffen werden kann, ganz unabhängig von Hautfarbe, Ethnie oder Muttersprache. "Ich bin froh, dass der Theaterverein mir die Möglichkeit bietet, dieses Projekt umzusetzen. Und ich bin froh, dass wir all die Musiker bei uns zusammenbringen und ihnen eine Bühne bieten können!"

Eine indonesische Tanzgruppe wird den Abend ebenso bereichern wie ein Musiker aus Eritrea, der erstaunliche Stücke auf einer selbstgebauten Gitarre darbietet. Klassische Gitarre spielt dagegen ein junger Kolumbianer, der an der Münchner Hochschule für Musik studiert und das Publikum sicher in seinen Bann ziehen wird. Freuen darf man sich auch auf das Profi-Duo Millefleurs aus Georgien an Saxofon und Klavier und die Sopranistin Sophie Zakir aus der chinesischen Provinz Urumqi. Und ein junges mazedonisches Schwesternpaar wird, begleitet vom Vater, mehrstimmige Arrangements auf höchstem Niveau präsentieren. Doch alle Details des Programms sollen an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Deuringer Ratschlag lautet vielmehr: "Lassen Sie sich von den sagenhaften Künstlern in die verschiedenen Regionen der Welt entführen und von einem kulturellen Ereignis der besonderen Art überraschen!"

Karten zum Preis von 15 Euro gibt es unter www.theater-marktschwaben.de oder telefonisch und donnerstags von 16 bis 18 Uhr unter (08121) 224 22.