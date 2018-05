23. Mai 2018, 22:44 Uhr Musik und Kabarett 15 Chancen

Der Vorverkauf für die Stadlkulturtage und die Sommerkonzerte in Ottersberg hat begonnen

Von Heloise Olufs, Pliening

Den Sommer kulturell versüßen kann man sich auch heuer wieder bei den Stadlkulturtagen und den Sommerkonzerten in Ottersberg bei Pliening. Veranstalter Rudi Zapf hat jedenfalls wieder eine Menge illustrer Gäste in seine Scheune eingeladen.

Den Auftakt macht am Samstag, 9. Juni, ein spritziges Crossover aus Volksmusik, frechen Liedern und klassischen Stücken: Die junge Gruppe Nouwell Cousines aus Maria, Maresa und Matthias Well sowie Alex Maschke begeistert das Publikum mit ihrer Vielfältigkeit und ihrem Spaß am Musizieren. Der Sonntagabend, 10. Juni, wird von Austria4+ gestaltet, einer Gruppe österreichischer Schauspieler, die sich auch als Sänger und Musiker einen Namen gemacht haben. Peter Reisser, Richard Putzinger und Stefan Leonhardsberger werden mit Gitarre, E-Bass, Ziach und Gesang auftreten, zu hören gibt es Lieder von Wolfgang Ambros, Georg Danzer und anderen. Komplettiert wird die Truppe durch den Augsburger Martin Schmid und den Freisinger Stefan Pellmaier an der Percussion und Ziach. Gemeinsam wird "Eing'schenkt und aufg'wärmt", so der Titel des Abends. Scharfzüngig und politisch unkorrekt lästern die beiden Mehlprimeln am Freitag, 15. Juni, in ihrem Musikkabarett "Weltgeistfunken" über Alltag, Irrsinn und Heuchelei, und am Samstag, 16. Juni, lässt Liedermacher Werner Meier aus Ottenhofen alle ganz "Nah dran". Wie immer trifft hier ein loses Mundwerk auf groovige Gitarre.

Am Samstag, 23. Juni, werden sich kubanischer Salsa und Son mit süddeutschem Landler mischen: Leo Meixner und seine neue Band Cubavaria mit Sängerin Yinet, Trompeter Sebastian Höglauer und Soulbassist Bernhard Lackner vermählen Tradition und Moderne zweier Kulturen miteinander. Selbstironie, Spontaneität und Witz sind die Markenzeichen von Lizzy Aumeier, die am Sonntag, 24. Juni, zu Gast ist. In ihrem "Best of" gibt die Kabarettistin erneut ausgefallene Wortspiele und große Musikalität zum Besten. Herzerfrischend unverblümt und urkomisch kommen auch die Isarschixn daher, bestehend aus den vier Musikerinnen Birgitt Binder, Dagmar Kratzer, Andrea Lenz und Sabine Schubart. Mit 23 Instrumenten wandeln sie am Samstag, 30. Juni, zwischen Polka und Punk, gepaart mit einer Menge Humor.

Ein mitreißendes Konzerterlebnis verspricht die Band Breaking Strings am 21. Juli. Sie interpretiert jahrhundertealte schottische und irische Musiktraditionen in feinfühligen Arrangements auf höchstem Niveau. Eine ganz andere Art von Musik, nämlich Blues, Boogie, Cajun und Zydeco, wird Ludwig Seuss mit Hilfe seiner Roadband aus Titus Vollmer, Peter Kraus, Tom Peschel und Eddie Taylor zaubern. Das Repertoire des Pianisten beinhaltet Harmonien, die zum Mitschwingen anregen. Zydeco- und Cajunmusik bieten auch Zydeco Annie & Swamp Cats, die am Samstag, 28. Juli, das ferne New Orleans aus dem Süden der USA in den Landkreis holen. Mit facettenreichem Spiel erzählen ihre Songs von Abschied, purer Lebensfreude, Sehnsüchten und geselligem Beisammensein. Am Sonntag, 29. Juli, bieten dann die Stimulators lateinamerikanische Grooves, fetzigen Ska, jazzige Trompetensoli und Blues. Dazu servieren sie Texte über Liebe, Politik, Piraten, Bürgerkrieg, Fernweh, Fußball und Nationalökonomie, denen es an Wortwitz und Poetik nicht fehlt.

Eine italienische Nacht mit südamerikanischen Rhythmen kann man am Freitag, 3. August, mit dem Quintett Napoli-Latina bei den Ottersberger Sommerkonzerten erleben. Eddi Mautone (Gesang, Gitarre), Stefano Renzi (Perkussion, Gesang), Tobias Kalisch (Bass, Gesang), Fabian Engelhardt (Keyboard) und Alberto Parmigiani (Schlagzeug) kombinieren italienische Songpoesie mit lateinamerikanischen Melodien, sodass nachdenkliche und temperamentvolle Harmonien entstehen. Fusion ist auch kein Fremdwort für das Ensemble Zapfenstreich aus Gastgeber Rudi Zapf, Gerhard Wagner, Andreas Seifinger und Steffen Müller, die am Samstag, 4. August, alpine Melodien mit temperamentvollen Latin-Rhythmen, Balkan-Beats, Walzertakten, Flamenco-Arabesken und Klezmer-Klängen kreuzen.

Ganz im Zeichen spanischer Musik steht der Abend "Fiesta! Flamenca" mit Ricardo Volkert und Ensemble am Samstag, 11. August. Mit Gitarren, Perkussion, Kastagnetten, Tanz und Gesang reisen die Besucher in das maurische Granada und Sevilla, an die Strände Malagas und nach Andalusien. Am Sonntag, 12. August, enden die Sommerkonzerte schließlich mit einer großen Performance: Das Quartett Grass Root Ties aus Paul Stowe, Trevor Morris, Georg Bähr und Thomas Kärner spielt flotte Blue-grass-Songs, selbstkomponierte Country- und Instrumentalstücke, Folkblues- sowie Country-Klassiker. Zu hören gibt es dabei unter anderem Instrumente wie Mundharmonika, Fiddle, Gitarre, Mandoline und Banjo.

Einlass und Bewirtung im Ottersberger Kulturstadl beginnen jeweils um 18.30 Uhr, die Vorstellungen starten dann um 20.15 Uhr. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf beim Buchladen im Poinger City Center, erreichbar unter (08121) 98 91 34, oder beim Zapf-Konzertbüro unter (08121) 77 27 47. An der Abendkasse ist der Eintritt ein wenig teurer.