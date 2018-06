7. Juni 2018, 22:03 Uhr Musik ohne Grenzen Geniales Crossover

"Klazz Brothers" spielen auf Gut Sonnenhausen

Bewusst in die Tiefe gehen und gerade deswegen die Oberfläche funkeln lassen - das ist die Kunst der Klazz Brothers. Als Meister des Classical Crossover sind sie längst kein Geheimtipp mehr: Mit der Gründung des Ensembles 1999 entstand die Idee von "Klazz" - ein Wortspiel, hinter dem sich die Verflechtung von Klassik und Jazz verbirgt. Aus diesem musikalischen Credo haben die Brothers ihren ganz eigenen Stil kreiert, zu dem außerdem lateinamerikanische Rhythmen gehören. Hier heißt es also: "Classic meets Jazz, Cuba and more". Am Sonntag, 10. Juni, kann man die Weltklassemusiker in Trioformation auf Gut Sonnenhausen erleben.

"Klazz" steht dabei aber nicht nur für die Wandlung klassischer Werke in Jazz-Versionen, sondern auch für die Bereicherung des Jazz mit klassischen Stilelementen. So entstanden eigene Arrangements und neue Kompositionen, die von musikalischer Experimentierfreude zeugen. Die Improvisation wird da zum verbindenden Element, schließlich verstanden sich auch große Komponisten der Vergangenheit wie Bach oder Mozart bestens auf das freie Spiel. Faszinierend ist, dass hinter dem lässig-ungezwungenen Gestus der jazzigen Interpretationen komplexe musikalische Strukturen stecken. "Klazz" bedeutet Musik ohne Grenzen, die Popularität mit hohem künstlerischem Anspruch verbindet. Elf CDs haben die Klazz Brothers - teilweise in erweiterter Besetzung - bisher herausgebracht. Je zwei Mal wurden sie mit dem Echo Klassik und dem Jazz Award ausgezeichnet sowie einmal für den Grammy nominiert. Auf Gut Sonnenhausen spielen Bruno Böhmer Camacho, Klavier, Kilian Forster, Kontrabass und Tim Hahn, Schlagzeug. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist von 19.30 Uhr an. Der Eintritt kostet regulär 22, ermäßigt 18 Euro.