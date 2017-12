27. Dezember 2017, 22:13 Uhr Musik Mit Orgel und Trompeten









Musikalisch endet das alte Jahr abwechslungsreich: Neben feierlichen Silvesterkonzerten gibt es auch schwungvolle Blasmusik im Freien

Von Theresa Parstorfer, Ebersberg

Musikalische Unterlegung für einen frohen Rutsch ins neue Jahr zu finden, ist auch in diesem Jahr kein Problem. Das Angebot an Silvesterkonzerten im Ebersberger Land ist groß und breit gefächert, von Klassik über Blues bis Jazz ist einiges dabei, um für jeden Geschmack eine Möglichkeit zu bieten, das alte Jahr stilvoll ausklingen zu lassen.

Den Auftakt liefert die Feuerwehr in Zorneding. Am Freitag, 29. Dezember, um 20 Uhr bietet das Blasorchester Münsing Freunden der Blasmusik ein Klangerlebnis der besonderen Art. Von "Olympic Fanfare" über Klänge aus Verdis "Nabucco", dem "Florentiner Marsch" bis zu "Bohemian Rhapsody" reicht das Programm. Seit mehr als 50 Jahren führen die hochkarätigen Musiker schon Silvesterkonzerte auf und in diesem Jahr gibt es ein kleines Jubiläum zu feiern, da es sich um das zehnte Konzert unter der Leitung des Dirigenten Michael Kavelar handelt. Karten für das Konzert im Martinstadl sind an der Abendkasse erhältlich.

Romantisch wird es auf Schloss Zinneberg in der Nähe von Glonn, wo sich Organist Thomas Pfeiffer in der Silvesternacht von 21 Uhr an in mittlerweile jahrelanger Tradition renommierte Begleitung sucht. In diesem Jahr wird der Oberpfälzer Hans Kistler mit ihm zusammen auf dem Saxofon Werke von Denis Bédard, Eugen Bozza, Lennie Niehaus, César Franck und anderen zum Besten geben. Der diesjährige Solist wurde 1975 in Kötzting geboren, wuchs in Waldmünchen in der Oberpfalz auf und studierte an den Universitäten Regensburg und Edinburgh nicht nur Englisch und Geschichte, sondern auch Klarinette. Der Eintritt ist wie immer frei. Spenden zugunsten der Jugendhilfeeinrichtung Zinneberg sind jedoch herzlich willkommen.

Für an dieser durchaus interessanten Kombination von Orgel und Saxofon Interessierte dürfte die Entscheidung an diesem 31. Dezember schwer fallen, denn auch in der Zornedinger Christophoruskirche wird es ein spannendes Konzert mit Werken von Bach, Händel, Telemann und Piazzolla geben. Von 20 Uhr an werden Matthias Gerstner an der Orgel und Hermann Rid am Saxofon einen Zwischenraum in all der um die Jahreswende üblichen Hektik schaffen, um Kraft für das kommende Jahr zu sammeln. Karten für diesen Musikgenuss können in Steffis Schreibwaren, im Buchladen in Vaterstetten, der Papeterie Löntz sowie der AP Buchhandlung in Baldham gekauft werden. Restkarten werden an der Abendkasse erhältlich sein.

Ein weiteres, diesmal jedoch reines Orgelkonzert gibt es am 31. Dezember von 16 Uhr an in der Pfarrkirche St. Michael in Poing zu hören. Unter dem Titel "Unerhört!" wird die ehemalige Poinger Kirchenmusikerin Angelika Tasler eine knappe Stunde lang bei freiem Eintritt heitere Orgelmusik mit ungewöhnlichen Arrangements spielen. Um ein ganz besonderes Jubiläum handelt es sich bei dieser Veranstaltung, da die Orgel vor genau 30 Jahren ihren Platz in der Poinger Kirche bekommen hat. Tasler, die mittlerweile in der Münchner Stadtpfarrei St. Anna im Lehel tätig ist, kehrt eigens deshalb in ihre ehemalige Wirkungsstätte zurück.

In Pliening freuen sich die jungen Musikerinnen und Musiker der Musikkapelle Gelting auf alle, die sich für Blasmusik begeistern können, denn sie werden sich an Silvester, 31. Dezember, nun schon zum 19. Mal auf den Weg machen, um mit kleinen Standkonzerten an verschiedenen Orten der Gemeinde für ein aufregendes Jahr zu danken. Beginn des Neujahrsblasens ist an der Ecke Mitterweg/Ludwigstraße um 9.45 Uhr. Weiter geht es bei der Metzgerei Obermaier und Bäckerei Forchhammer um 10.30 Uhr. Eine halbe Stunde später planen die Musikanten einen Abstecher nach Gelting zum Marienplatz, um den Kirchenbesuchern den Marsch zu blasen. Der nächste Standort ist in Ottersberg beim Getränkemarkt Widmann um 11 Uhr. Nach einem Abstecher nach Poing in das Hotel Poinger Hof um 12 Uhr, geht es um 13.30 Uhr weiter in Landsham Moos an der Bushaltestelle. Ihren krönenden Abschluss finden die Standkonzerte um 14.15 Uhr beim BRK-Kindergarten und um 15 Uhr auf dem Rodelhügel östlich der Gruber Straße.

Auch in der Gemeinde Baiern wird das neue Jahr musikalisch willkommen geheißen. Dort kehrt die Musikkappelle am Samstag, 30. Dezember, im südlichen Gemeindeteil von 9 Uhr an bei verschiedenen Familien ein. Begleitet wird die Truppe von einem Fernsehteam des bayerischen Rundfunks für eine Sendung in der Reihe "Zwischen Spessart und Karwendel".

Ebenfalls schon einen Tag vor Silvester, am 30. Dezember, 19.30 Uhr, lädt die Glonner Schrottgalerie ein zu stilechtem Blues aus einer Zeit, als die Verstärker klein waren und die Autos noch Flossen hatten. Die sechs Musiker der Jakarta Blues Band lieben den Chicago Blues der 50er und 60er Jahre und das merkt der Zuhörer schon bei den ersten Tönen: Sie leben jede Note und zelebrieren die ausgesuchten Schätze dieser Musikära bis ins Detail. Mit Spielfreude und Respekt lassen sie einen faszinierenden Sound wieder aufleben, der mit seiner ursprünglichen Kraft und Emotionalität die Zuhörer in seinen Bann zieht. Das abwechslungsreiche Repertoire lotet das gesamte Spektrum des Genres aus: Es reicht vom fetzenden Shuffle hin zum dramatischen Slow-Blues und Abstechern in den frühen Soul und überzeugt durch Hingabe, Virtuosität und Dynamik.