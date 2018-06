14. Juni 2018, 22:13 Uhr Musik, Kabarett und mehr Magische Nächte

In einem Monat findet das Ebersberger "Kulturfeuer" statt, manche Veranstaltungen sind bereits ausverkauft

Von Anja Blum, Ebersberg

Momentan meint der Wettergott es ja gut mit den Ebersbergern - und viele von ihnen hoffen vermutlich, dass das noch einige Zeit so bleibt. Schließlich steht das "Kulturfeuer" vor der Tür, und das ist nur so richtig schön, wenn auch das Wetter passt. Schließlich verwandelt das Festival, das diesmal von 18. bis 29. Juli dauert, den Klosterbauhof stets in ein urbanes Wohnzimmer mit Karibikflair, in dem man sich treffen und den Sommer genießen kann. Außerdem geboten sein wird freilich wieder ein Feuerwerk an Veranstaltungen im Alten Speicher. Wer dafür eine Karte kaufen will, sollte sich sputen: Es sind schon einige Veranstaltungen ausverkauft. Keine Tickets mehr gibt es für die Eröffnung mit Blechschaden, für den Kabarettabend mit Hans Klaffl und für die drei Vorstellungen von Movimento.

"Das Kulturfeuer findet nun zum dritten Mal in dieser Version statt, das ist jetzt schon fast eine Institution", sagt Markus Bachmeier vom Alten Kino Ebersberg nicht ohne Stolz. "Das ganze Team freut sich schon, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren." Die Erinnerung an das Kulturfeuer 2014 und 2016 ist schließlich noch lebendig: Da war der Klosterbauhof jeweils zwei Wochen lang in magisches Licht getaucht, verabredeten sich die Ebersberger Abend für Abend rund um die Feuerschale aus der Werkstatt der Künstlerfamilie Larasser, plauderten an Biergartentischen, entspannten sich am flackernden Feuer, chillten am Strand mit Palmen, Schirmen und Liegestühlen, tanzten und sangen und genossen die magischen Nächte mitten in der Stadt - ganz ohne Zwang und Eintrittspreis.

Die Veranstaltungen im Alten Speicher setzen erneut einen starken musikalischen und artistischen Schwerpunkt. Aber auch Kabarettfans, Familien und Feierlustige kommen nicht zu kurz. Sechs sehr unterschiedliche Konzerte stehen im Programm. Die Eröffnung übernehmen die Blechbläser der Münchner Philharmoniker, die unter dem Namen Blechschaden mit Leichtigkeit, Witz und Humor auf ungewöhnliche Weise bekannte Stücke covern. Eine märchenhafte Erfolgsgeschichte steckt hinter der Roma-Blaskapelle Fanfare Ciocărlia (Donnerstag, 19. Juli), deren mitreißenden Live-Shows seit 20 Jahren Zuschauer auf der ganzen Welt begeistern. Auf seinem Debüt-Album "Ansa War" besingt der österreichische Liedermacher Voodoo Jürgens (Montag, 23. Juli) im Urwiener Dialekt die rauen Sitten der Straße, die Halbseidenen und die Toten, er gilt als große Hoffnung des Austro-Pop. Percussion-Kunst mit Witz und Wumms präsentieren die Alpin Drums von Toni Bartl mit selbstgebauten Musikinstrumenten und raffinierten Lichteffekten, die ihnen sogar Gastspielauftritte im Oman bescherten. Mit Instrumentenvielfalt, akrobatischer und musikalischer Kunstfertigkeit brillieren Gogol & Mäx, die ein Konzert für die ganze Familie geben (Sonntag, 22. Juli). Und ein Konzert für Tanzwütige ist Teil des "Kulturfeuer-Sommerfestes" (Samstag, 21. Juli) mit Live-Bands und DJ im Klosterbauhof und im Alten Speicher - bei freiem Eintritt.

Den kabarettistischen Part übernehmen der Ebersberger Hans Klaffl mit seinem vierten Soloprogramm "Nachschlag! Eh ich es vergesse..." sowie der Münchner Simon Pearce (Freitag, 20. Juli). Der "Prinz Charming" der Kabarettszene, der bereits mit "Allein unter Schwarzen" Erfolge feierte, hat ein klares Ziel: "Peace on Earth!" Heiteres und Ernstes aus dem Zusammenleben vieler Kulturen zeigt das Iku-Integrationstheater des Alten Kinos mit Theater, Tanz und Musik (Dienstag, 24. Juli). Die neue Produktion, die unter dem Titel "Gestrandet - Der tägliche Kampf um die Fernbedienung" eine Multi-Kulti-WG abbildet, feierte erst im Mai Premiere. Ganz im Zeichen der Farben steht der akrobatische Höhepunkt des Festivals: "Spectrum" heißt die neue Show der Grafinger Artistikgruppe Movimento unter Leitung von Stefan Eberherr, die alle Bewegungskünste am Boden und in der Luft abdeckt.

Zusätzlich zu den Veranstaltungen im Alten Speicher wird es abends Konzerte auf einer kleinen Freiluftbühne im Klosterbauhof geben. Der Biergartenbetrieb öffnet täglich um 18 Uhr. Zusätzlich bieten die Organisatoren an den Nachmittagen von Donnerstag bis Sonntag erstmals ein Kinderprogramm im Klosterbauhof an, jeweils zwischen 15 und 17 Uhr. Das Geschehen unter freiem Himmel ist allerdings von schönem Wetter abhängig. Außerdem öffnet der Ebersberger Kunstverein während des Kulturfeuers jeden Abend seine Ausstellung "Warten auf den rechten Augenblick (ONO)" des Münchener Bildhauers und Zeichners Christian Jasper.

Karten für die Veranstaltungen des Kulturfeuers sind erhältlich im Foyer des Alten Speichers, telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder im Internet unter www.kultur-in-ebersberg.de.