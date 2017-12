28. Dezember 2017, 21:52 Uhr München/Ebersberg Urteil gegen Döner-Schläger









Nur drei der acht Angeklagten müssen ins Gefängnis

Im August geht der Prozess um den Überfall auf einen Dönerladen in Ebersberg nach zwei Wochen Verhandlung zu Ende. Das Landgericht München erklärt alle acht Angeklagten für schuldig. "Es war ein ausländerfeindlicher Hintergrund", sagt die Richterin. Es sei aber "keine Gesinnungstat", sie habe "keine tiefgreifende rechtsradikale Verwurzelung". Entgegen der Forderung der Staatsanwaltschaft müssen nur drei der acht Täter ins Gefängnis. Drei weitere Täter erhalten Bewährungsstrafen, bei zwei Männern belässt es das Gericht bei Geldstrafen.

Den 80 Menschen, die am Tag nach dem Angriff vom 25. September 2015 auf den Ebersberger Bahnhofsimbiss eine Mahnwache abhielten, mag das Urteil milde erscheinen. Im Prozess erweist sich, dass die acht angetrunkenen Männer aus der Region mit Baseballschläger, Schlosserhammer und Holzstange im Laden des Afghanen Mohammad G. um sich schlugen, fremdenfeindliche Parolen riefen und vier Zuwanderer verletzten. Seither ist der Angriff auf den Dönerimbiss als einer der schlimmsten fremdenfeindlichen Gewaltakte in der Münchner Region in Erinnerung. Der Staatsanwalt beantragt höhere Strafen, demnach hätten fünf Angeklagte Haftstrafen bekommen. Das Urteil folgt eher der Verteidigung. Markus N., 36, laut Richtern "der Anführer", muss für vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis, Maximilian G., 28, "der Befehlshaber", für zwei Jahre und vier Monate. Mittäter Patrick E., 28, erhält wegen einschlägiger Vorstrafen eine Haftstrafe von 14 Monaten.

Der Prozess gibt Antworten, wie es den Opfern geht. "Die Wunden sind bei allen verheilt", so die Richterin. "Geblieben sind aber bei allen seelische Verletzungen." Nasiem S. kommt zum Urteil ins Gericht. "Ich bin froh, dass es vorbei ist", sagte er. Wie es dem dunkelhäutigen Mann geht, den Maximilian G. mit der Stange von den Beinen holte, bleibt offen, von ihm fehlt jede Spur. Der Imbiss ist weiter geöffnet.