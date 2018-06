15. Juni 2018, 22:01 Uhr Mitten in Vaterstetten Botschaft der Liebe

40 Jahre Rathauskonzerte sind eine Großtat von Kurt Schneeweis. Nun sollte die Reihe endlich wieder eine bauliche Heimat bekommen.

Kolumne Von Claus Regnault

In Vaterstetten steht ein Rathaus. Es steht dort noch immer, obwohl es die Baubehörde wegen drohender Einsturzgefahr des sogenannten Lichthofs für größere Veranstaltungen wie Konzerte gesperrt hat.

Der findungs- und erfindungsreiche Organisator der Rathauskonzerte, Kurt Schneeweis, fand Abhilfe im Saal des Seniorenheims, der bedauerlichen Tatsache Rechnung tragend, dass sich das Abonnement-Publikum zunehmend aus Senioren rekrutiert. Und er landete einen Treffer mit der Wahl der Baldhamer Kirche Maria Königin, in welcher - so auch an diesem Sonntag beim Jubiläumskonzert zum 40-jährigen Bestehen - die Musikfreunde gelegentlich eine Art Kirchenasyl genießen, welches sie auf der Flucht vor der Verfolgung durch den Alltag dort finden.

Ich habe im Auftrag der Ebersberger Süddeutschen Zeitung als ein Chronist einen Gutteil dieser 40 Jahre begleitet, manchmal mit milde kritischen, häufig aber auch mit begeistert jubelnden Kommentaren.

Jetzt gilt unser Jubel Kurt Schneeweis, der, anfangs mit Unterstützung der einheimischen Musikfamilie Graf, später allein die Musikkultur in unsere Region gebracht hat. Das war und ist noch immer eine Großtat, deren Beispiel mehrere oberbayerische Gemeinden gefolgt sind.

Drei Veranstaltungen sind mir besonders in Erinnerung geblieben: Die Komponisten-Porträts Wilhelm Killmeyer und Günter Bialas, in welchen zwei der bedeutendsten Komponisten unserer Zeit zu Wort und Ton gekommen sind. Drittens ein Jazzkonzert mit dem leider früh verstorbenen Tenorsaxofonisten Günter Klatt und seinem Begleiter Tizian Jost, jetzt Professor für Klavier an der Musikhochschule München. In dieses Konzert begleitete mich der schon ältere Günter Bialas, damals wohnhaft in Glonn, der wohl erstmals dieser fabelhaften Improvisationskunst des Jazz begegnete und davon begeistert war.

Zu diesem Festtag habe ich zwei Wünsche: Zuförderst die bauliche Sanierung des Lichthofs im hiesigen Rathaus, oder der längst fällige Bau eines Bürgerhauses, aber auch die generelle Auflage an alle Rathäuser und Ämter der Welt zur obligatorischen Einrichtung von Konzertsälen, damit die Botschaft der Musik, eine Botschaft der Liebe, alle Völker, auch das amerikanische, erreichen kann.

Gestatten Sie mir abschließend einen Dreizeiler zur beliebigen Werbeverwertung:

Und ist die Welt noch so verkehrt

Wird Leben wieder lebenswert

Im Vaterstettener Rathauskonzert