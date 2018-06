19. Juni 2018, 22:12 Uhr Mitten in Markt Schwaben Glamour war gestern

Die Diebe von heute sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Das sieht man vor allem an ihrer Beute

Kolumne von Wieland Bögel

Beim Begriff "Schwerer Diebstahl" ist nicht das Gewicht der Beute gemeint, jedenfalls normalerweise. Bei einem nun von der Poinger Polizei verschickten Zeugenaufruf unter der Überschrift "Schwerer Diebstahl" ging es nun aber tatsächlich um gewichtige Beute: ganze 1200 Gemüsekisten - ohne Gemüse darin - hatten unbekannte Diebe im Kaufland Markt Schwaben mitgehen lassen, vermutlich waren sie mit einem Lastwagen unterwegs. Was wieder die alte Redensart bestätigt, dass halt geklaut wird, was nicht niet- und nagelfest ist. Und seien es leere Kisten. Oder volle Säcke, wie ein anderes Beispiel vom Wochenende zeigt. Da hatte die Polizei zwei Diebinnen erwischt, die Altkleider aus einem Container stahlen, mithilfe eines mitgebrachten Hockers.

Irgendwie hat man den Eindruck, früher war nicht nur mehr Lametta, früher hatten auch die Langfinger mehr drauf. Etwa die legendären englischen Posträuber, die 1963 mit immerhin gut 2,3 Millionen Pfund verdufteten. Oder der nur unter seinem Pseudonym Dan Cooper bekannte Amerikaner, der 1971 mit einer Viertelmillion Dollar im Gepäck in drei Kilometer Höhe aus einem Flugzeug entkam. Nicht zu vergessen die beiden Diebe, die 1990 als Polizisten verkleidet ins Bostoner Kunstmuseum spazierten und mit 13 Exponaten im Wert von einer halben Milliarde Dollar abdampften. Bis heute sind weder die Diebe noch die geklauten Kunstschätze wieder aufgetaucht.

Was für die vorherigen Eigentümer des Diebesguts sicher ebenso frustrierend ist, wie für so manchen Roman- und Drehbuchschreiber inspirierend. Der Meisterdieb, ob Thomas Crown, Danny Ocean oder John "The Cat" Robie, ist schließlich ein aus dem Unterhaltungswesen nicht wegzudenkender Typus. Zwar ein Schlitzohr und Gauner, aber eben einer mit Stil, ja Glamour. Zu dem kommt allerdings auch nur, wer keine Gemüsekisten und Unterhosen klaut.