14. Juni 2018, 22:13 Uhr Mitten in Glonn Kein Honig ums Maul

Ein Imker in Glonn ist sauer, dass Glyphosat immer noch erlaubt ist. Deshalb hat er sich eine ganz besondere Strafmaßnahme ausgedacht

Kolumne von Karin Kampwerth

Mit den Strafzöllen hat es die Wirtschaftswelt ja gerade. Da kassiert ein Staatschef vom anderen, weil dessen Land Güter im Land des anderen verkauft. Die Dummen sind in der Regel die Verbraucher, die künftig für die waschechte US-Jeans ein paar Euro drauflegen müssen. Oder die Händler, die sich mit geringeren Gewinnen begnügen müssen, weil die Kunden in dem anderen Land überhaupt nicht daran denken, für das auswärtige Produkt mehr zu bezahlen.

Man muss sich aber gar nicht unbedingt so intensiv auf dem Global Playground tummeln, um politische Entscheidungen und Geldstrafen in Verbindung zu bringen. Wie ein findiger Imker, der seinen Honig an einem Selbstbedienungs-Holzstandl in der Nähe von Glonn verkauft. Vom Honignormalverbraucher verlangt er sieben Euro pro Glas. Wer jedoch die CSU wählt oder anderweitig zu deren Anhängerschaft gehört, muss zwölf Euro bezahlen, schreibt er auf einem Zettel. Der satte Aufschlag für die süße Ware ist durchaus als Strafe gedacht. Denn wie der Imker erklärt, sind die Christsozialen "Glyphosat Mitverursacher". Der Imker ist ganz offensichtlich sauer: Wer Mensch und Umwelt nichts Gutes tut, dem muss man mit einem gefährdeten Naturprodukt keinen Honig ums Maul schmieren. Bleibt abzuwarten, wie ehrlich die Kunden sind, die Politiker sind es ja nachgewiesenermaßen nicht immer.