3. Januar 2018, 21:51 Uhr Mitten in Eglharting Das fängt ja gut an









Schlechtes Gewissen, weil die guten Vorsätze fürs neue Jahr schon nach vier Tagen über Bord geworfen sind? Dafür gibt es eine Lösung...

Kolumne von Karin Kampwerth

Wollte man das neue Jahr mit einem Gefühl umschreiben, so trifft es das schlechte Gewissen doch recht gut. Gerade passiert das junge 2018 die Mitte seiner ersten Woche, doch der Vorsatz, jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio zu gehen, ist bereits ein alter Hut. Sind ja schon vier Tage ohne Training rum. Und wie war das noch schnell mit dem Verzicht auf Süßigkeiten? Ganz schwierig beim Anblick der vielen noch übrigen Weihnachtsplätzchen.

Das schlechte Gewissen hat aber neben dem Jahreswechsel auch noch andere Verbündete. Wobei hier von den Ausrutschern während der nur noch fünfeinhalb Wochen entfernten Fastenzeit gar nicht die Rede sein soll. Zuverlässig taucht das schlechte Gewissen bei vielen zum Beispiel auf, wenn ihnen ein Polizeiauto zu nahe kommt. So wie beim Bäcker an der B 304 in Eglharting.

Allein der Anblick des eindeutig identifizierbaren Beamtenfahrzeugs samt uniformierter Insassen auf dem dortigen Parkplatz löst einen kurzen Moment der Schnappatmung aus. Hat das eigene Auto noch TÜV? Sind Führer- und Fahrzeugschein griffbereit? Und wo war noch schnell der Verbandskasten? Vielleicht wäre es einfacher, das schlechte Gewissen im Handschuhfach zu verstauen und sich die Brotzeit beim nächsten Bäcker zu holen.

Wie gut, dass der zweite Beifahrer Vernunft heißt und das Auto sicher neben den Gesetzeshütern einparkt. Schließlich ist der TÜV neu, und die Papiere sind immer in der Handtasche. Genauso, wie der Verbandskasten natürlich unterm Fahrersitz verstaut wurde. Und mal ehrlich, so die Stimme der Vernunft, ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass Polizisten beim Bäcker nach Käsesemmeln fahnden, statt nach Kriminellen? Dennoch: Als die Beamten den Laden betreten, zuckt die freundliche Verkäuferin hinter der Theke kurz zusammen. Könnte durchaus sein, dass man sie morgen, spätestens übermorgen, im Fitnessstudio trifft!