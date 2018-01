4. Januar 2018, 22:10 Uhr Mitten in Ebersberg Des Gfrett mim Insekt









An der Autobahn hat sich ein Insektenhasser Luft verschafft. Wenn dessen wütende Tirade Wirklichkeit würde, könnte das aber ziemlich nach hinten losgehen

Kolumne von Korbinian Eisenberger

Die meisten Neujahrsgrüße sind lieb gemeint, dieser allerdings nicht: "Rottet die Insekten aus" steht in riesigen Lettern auf einer Autobahnbrücke bei der Ausfahrt Haar, gut leserlich für all jene, die ihr Auto gerade vom Landkreis München in den Landkreis Ebersberg kutschieren. Die Forderung des Autors ist nicht gerade eine Liebeserklärung ans Jahr 2018, dem Jahr der Biene, sie richtet sich ganz eindeutig gegen eine der kleinsten Bevölkerungsschichten der Tierwelt.

Wahrscheinlich handelt es sich um einen sehr vergrämten Autoren, der sich schon jetzt vor dem Sommer fürchtet, wenn einem wieder irgendeine Stechmücke mit ihrem Gesumms den Schlaf raubt und man schier verzweifeln könnte, weil man zwar diesen fiesen Ton hört, aber den Urheber einfach nicht ausmachen kann, selbst wenn man das Licht anmacht. Da kann man schon mal eine Mordslust bekommen, diese Spezies auszurotten.

Vielleicht wohnt aber genau dieser Mann an einem Ort, wo viel Platz ist, und wo trotzdem kein Windrad steht. Und vielleicht wünscht er sich auch gar keins, vielleicht würde er es gar verhindern wollen. Dann wiederum wird es interessant, würde man die Insekten ausrotten, denn ohne Insekten wäre die Maus um ihren Schmaus gebracht, würde aussterben und ihre Feinde, die Mäusebussarde, gleich mit ins Grab nehmen.

Bei der bayernweiten Vogelzählung am Wochenende hätten sie dann nicht mehr so viel Arbeit, sie müssten zum Beispiel keinen Strich mehr für den Rotmilan machen. Für den Insekten- und Windradl-Gegner wäre das deswegen saudumm, weil man dann den Rotmilan nicht mehr als naturschützendes Argument vorschieben könnte. Dann surrt zum neuen Jahr nichts Winziges mehr im Zimmer, sondern etwas Riesiges vor dem Fenster.