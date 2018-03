15. März 2018, 21:53 Uhr Mitten in der Region Sauteures Vogelmüsli

Auch Meisen scheinen Gourmets zu sein. Den Meisenknödel vom Baumarkt verschmähen sie jedenfalls - wenn es beim Nachbarn was Besseres gibt

Kolumne von Carolin Fries

Ja, er ist es. Und er lässt sein blaues Band dieser Tage auch ordentlich in sturmartigen Böen flattern. Endlich ist der Frühling da, ein bisschen zumindest. Im Garten leuchten Schneeglöckchen und Krokus unter der braunen Laubdecke hervor und voller Freude greift man zu den Gartenhandschuhen, um ein bisschen mitzuhelfen beim fröhlichen Rausschmiss des Winters: Fort mit den Tannenzweigen, herbei mit Stiefmütterchen und Primeln. Sieht doch gleich viel besser aus. Doch was ist das? Baumeln da etwa noch prall gefüllte Meisenknödel im Geäst? Haben die kleinen Vögelchen die edlen Gaben zur Überbrückung des harten Winters tatsächlich verschmäht?

Es ist ein feiner Zug des Menschen, auch jene zu bedenken, die es schwerer haben. Wie beispielsweise bei Eis und Schnee Schwanzmeisen und Buntspechte, die ihre Schnäbelchen keinesfalls in den kalten Schnee stecken müssen. Sie dürfen sich stattdessen an eigens dafür eingerichteten Futterstationen laben, die im Landkreis offenbar besonders hochwertig bestückt sind. Der Meisenknödel aus dem Baumarkt jedenfalls wird nicht mal angerührt, wahrscheinlich viel zu gewöhnlich. Das ist ein bisschen so, wie wenn die Kinder die Nikolausstiefel nicht ausleeren. Weil sie schon am Glitzerpapier erkennen, dass es keine Lindt-Schokolade ist. Nicht schön.

Wo die gefiederte Wintergesellschaft feiert? Na, beim Nachbarn vermutlich. Wo den kleinen Rackern ein gesundes Wildvogelfutter mit natürlichen Vitaminen und Aufbaustoffen und andere Leckerlis wie proteinhaltige Erdnusskerne aufgetischt werden. Sind halt nicht doof, die Vögel. Ist auch völlig in Ordnung. Nein, da muss man wirklich nicht nachtragend sein. Sollen sie sich doch drüben stärken, das ganze Häuschen mit dem sauteuren Vogelmüsli leer futtern, und dann mit vollgeschlagenem Bauch nur ein paar Bäume weiter - zwei oder drei vielleicht - ihr allerschönstes Dankeschön trällern. Meisenknödel für euch süße Piepmätze? Immer wieder gerne.