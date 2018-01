2. Januar 2018, 22:01 Uhr Mitgliederzuwachs Erdinger und Ebersberger AfD trennen sich









Die Alternative für Deutschland (AfD) gründet einen eigenen Erdinger Kreisverband, das gibt der bisherige Regionalbeauftragte, der frühere Erdinger Republikaner-Stadtrat Wolfgang Kellermann, bekannt. Die Gründungsversammlung findet am Montag, 8. Januar, 19.30 Uhr, im Gasthaus am Schwimmbad in Erding statt. Grund für diesen Schritt sei der Mitgliederzuwachs in dem bisherigen Kreisverband, der die Landkreise Erding und Ebersberg umfasst, er wird nun in zwei eigenständige Kreisverbände aufgeteilt. Knapp vierzig Mitglieder haben dies laut Kellermann im November 2017 ohne Gegenstimme so beschlossen. Laut Kellermann will sich die AfD auf die Landtagswahl konzentrieren.