7. Juni 2018, 22:03 Uhr Melodischer Abend "Abba" meets Disney

"Tank you for the music" - ein Konzert mit Hits der schwedischen Kultgruppe Abba, mit Songs aus diversen "Disney-Produktionen" und mit vielen anderen schönen Melodien erwartet die Besucher des Jahreskonzertes des Gospelchores Pastetten. Dieses findet unter der bewährten Leitung von Konrad Huber am Sonntag, 10. Juni, um 18 Uhr in der kleine Turnhalle der Grundschule Pastetten statt. Mitwirkende Gäste sind der Junge Chor Ubi Caritas, der Singkreis Forstern und der Rupert-Mayer-Chor aus Forstinning. Der Eintritt ist frei.