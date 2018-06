10. Juni 2018, 22:05 Uhr Mein Glonn Entspannen mit Blick in die Berge

Entspannt am liebsten mit Blick auf die Berge: die Geschäftsführerin des Kreisjugendrings Jessica Früchtl.

Jessica Früchtl freut sich außerdem auf Zeit mit ihrem Mann

Interview von Franziska Langhammer

Das Leben im Landkreis Ebersberg hat viele Facetten - und jeder Bürger hat eine andere Perspektive auf seinen Heimatort. Was ihr besonders am Herzen liegt, verrät Jessica Früchtl, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings Ebersberg, in einer weiteren Folge der Reihe "Mein Ebersberg".

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Glonn?

Jessica Früchtl: Von Schlacht kommend gibt es den Bauernhof Ursprung; von dort hat man einen wunderbaren Blick über die Berge. Dort geh ich hin, um zu entspannen und herunterzufahren.

Der typische Glonner in drei Worten?

Sportlich, aktiver Familienmensch.

Was macht aus Ihnen einen typischen Glonner?

Ich bin Mitglied im WSV. Im Verein möchte ich mich jetzt, nach Beendigung meines Studiums, mehr ehrenamtlich engagieren.

Außerdem ist das Verhältnis zwischen den Nachbarn in unserer Straße toll, man kennt sich und hilft sich noch gegenseitig.

Was würden Sie gerne anders machen?

Ich würde ein breiteres Angebot für die Jungend schön finden, auch außerhalb des sportlichen Bereichs.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Glonner würden Sie gerne den Abend verbringen?

Mein Mann ist Veranstaltungstechniker. Im Frühjahr und Sommer sind die Abende rar, die wir miteinander verbringen können, da er oft nachts arbeitet. Daher ist er der Glonner, mit dem ich gern den Abend verbringe.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Natürlich dem Kult.8, den Ebersberger Kulturtagen. Ich habe in diesem Jahr die Ehre, dieses große Festival das erste Mal mitorganisieren zu dürfen; die Leute können sich auf ein abwechslungsreiches und buntes Programm freuen.