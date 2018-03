18. März 2018, 22:03 Uhr Mein Ebersberg Beten, Glauben, Musizieren

Markus Lugmayr hat gerne den Überblick

Interview von Anja Blum

Das Leben im Landkreis Ebersberg mit seinen 21 Gemeinden hat viele Facetten - und jeder hat eine andere Perspektive auf seinen Heimatort. Was ihm besonders am Herzen liegt, verrät Organist und Kantor Markus Lugmayr () in einer neuen Folge der Reihe "Mein Ebersberg".

SZ: Ihr Lieblingsplatz in Ebersberg?

Die Orgelempore der Stadtpfarrkirche, und zwar nicht nur wegen der Musik, die ich da machen kann, sondern auch wegen des wunderbaren Überblicks über den ganzen Kirchenraum von St. Sebastian.

Der typische Ebersberger in drei Worten?

Zunächst freundlich, aber reserviert, sein Gegenüber oder den Neuen genau prüfend, nach bestandener Prüfung sehr zugetan, unterstützend und zutiefst und auf Dauer verbunden.

Was macht aus Ihnen einen typischen Ebersberger?

Der Prüfung standgehalten zu haben.

Was würden Sie gerne anders machen?

Ich würde mich gerne intensiver und mit einem größeren Echo in die wichtigen politischen Debatten unserer Zeit einmischen und zum Beispiel für eine liberale Flüchtlingspolitik und die Abschaffung der unseligen "vorübergehenden" Grenzkontrollen im Schengen-Raum werben - und ein Buch schreiben über das Verhältnis von Glauben und Vernunft, weil das ein Thema ist, das mir sehr auf den Nägeln brennt und das seit dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. auch in der Kirche wieder irgendwie ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Ebersberger würden Sie gerne einen Abend verbringen?

Mit einem bei uns gelandeten Flüchtling beziehungsweise Asylbewerber und vielleicht, wenn möglich, seiner Familie, um mir genau erzählen zu lassen, was ihn zu seiner Flucht bewogen und welches Schicksal er dabei erfahren hat; ich glaube nämlich, dass man dieser Sache nur im Blick darauf gerecht wird, dass jeder Flüchtling, der zu uns kommt, ein Mensch mit einem Einzelschicksal ist und dass einem dieser Blick auch selbst hilft, sein Wertekoordinatensystem wieder neu zu justieren.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Den großen Konzerten in unserer Stadtpfarrkirche, und zwar nicht nur, weil hier große Musik und wunderbare Architektur aufeinandertreffen, sondern weil in diesem Raum das Beten und Glauben der Ebersberger und der vielen Wallfahrer, die hier hergekommen sind, enthalten ist, "da" ist, sich widerspiegelt und mit der Musik zusammen eine Atmosphäre des Glaubens und der Glaubensverkündigung schafft, die unvergleichlich ist und die zum Beispiel geistliche Musik erst als das erlebbar macht, was sie eben ist: nämlich geistliche Musik.