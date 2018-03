19. März 2018, 22:00 Uhr Mehrere Betroffene Anrufer gibt sich als Polizist aus

Am Montag zwischen 11 und 12 Uhr hat ein bisher unbekannter Mann mehrere Frauen im Landkreis Ebersberg angerufen und sich als Polizist ausgegeben. Offensichtlich versuchte er mit den Anrufen Hinweise auf Schmuck und Bargeld der angerufenen Frauen zu erhalten. Die Polizeiinspektion Ebersberg appelliert stets um erhöhte Vorsicht bei Anrufern, die sich ohne konkret nachvollziehbaren Anlass als Polizisten ausgegeben und Fragen zu Bargeld, Schmuck oder Ähnlichem haben. Niemals sollten dazu Angaben am Telefon gemacht werden, so die Polizei.