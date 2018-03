13. März 2018, 22:01 Uhr Markt Schwaben Reifen aus Tiefgarage gestohlen

Bald wird es wieder Zeit für einen Reifenwechsel - das haben sich wahrscheinlich auch die Diebe gedacht, die am Montag zwischen 6.30 und 16.30 Uhr in einer Sammeltiefgarage Am Ziegelstadel 18 zugeschlagen haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Satz Sommerkompletträder gestohlen, es handelt sich um 17-Zoll-Aluminiumfelgen der Marke Audi, mit Sommerreifen der Marke Superia. Der Restwert der Räder beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Poing unter Telefon (08121) 99 17-0 entgegen.