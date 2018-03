11. März 2018, 21:55 Uhr Markt Schwaben Postbank schließt

Markt Schwabener müssen nach Baldham ausweichen

Ihre Postbankgeschäfte können Markt Schwabener Kunden des Unternehmens von April an nicht mehr am Ort tätigen. Wie die Postbank mitteilt, schließt die Filiale in der Bahnhofstraße am 3. April. Wer eine intensivere Beratung benötigt, etwa zu Baufinanzierung, Altersvorsorge oder Privatkrediten, dem wird die nächste Filiale in Baldham empfohlen. Gleichwohl weist das Unternehmen daraufhin, dass die Dienstleistungen der Post weiterhin in der Gemeinde angeboten werden. Dazu wird am 3. April eine Partnerfiliale am Marktplatz 23 eröffnet. Für die Kunden bedeutet dies einen Wechsel von Standort und Ansprechpartnern. Ihre Kunden informiert die Postbank per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben über die neue Partnerfiliale der Deutschen Post und den nächstgelegenen Geldautomaten, an dem Postbank-Kunden entgeltfrei Bargeld abheben können.