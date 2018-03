15. März 2018, 21:53 Uhr Markt Schwaben Dekanatssynode

Am Samstag, 17. März, trifft sich die jährlich stattfindende Dekanatssynode des Evangelisch-Lutherischen Dekanatsbezirks Freising in Markt Schwaben. Die Tagung beginnt um 9 Uhr im neuen evangelischen Gemeindezentrum und endet mit einem Gottesdienst um 15 Uhr in der Philippuskirche. Seit 1998 dient das Dekanat Freising der über Gemeindegrenzen hinaus wichtigen Koordination der zehn Kirchengemeinden der Landkreise Freising, Erding und des nördlichen Landkreises Ebersberg. Knapp 40 000 evangelische Christen leben in dieser Region. Die Dekanatssynode ist das jährlich tagende "Parlament" des Dekanats.